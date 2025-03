Gabriela Goldbaum: "Solo quiero que el pésimo enemigo me deje en paz"

La violencia vicaria fue el primer tema tratado en la sesión N° 1014 de la Asamblea Nacional, desarrollada la tarde de este martes 11 de marzo. Para ello se dio paso a una Comisión Especial, en la que se escucharon a tres ciudadanas.

Al iniciar la sesión, el secretario Alejandro Muñoz indicó que seis legisladores presentaron mociones para cambiar los puntos del día. Según la normativa, solo las tres primeras pueden ser aceptadas. Se acogieron los temas expuestos por los asambleístas Adrián Castro, Comps Córdova y Ricardo Ulcuango.

En su moción, Castro pedía apoyar la facultad del presidente de la República, Daniel Noboa, para otorgar indultos debido al escenario de inseguridad que vive el país actualmente. En su ponencia, el legislador nombró a varios policías asesinados durante el cumplimiento de sus funciones.

Luego, Córdova elevó a moción un pedido para conocer el estado actual de la eliminación de mecheros en centros poblados la provincia de Sucumbíos, tras un fallo judicial. Ulcuango, por su parte, solicitó que el Legislativo se pronuncie respecto a las afectaciones en varias localidades del país por el fuerte invierno.

Los tres pedidos fueron aprobados por mayoría legislativa, por lo que pasaron a ser ocho los puntos del día durante la sesión N°1014. El primer tema a tratar fue la violencia vicaria, para lo cual se llamó a una Comisión Especial.

Gabriela Goldbaum habló sobre violencia vicaria ante la Asamblea

Solo tres ciudadanas acudieron al Legislativo para pronunciarse respecto a ese tema: Mónica Luzárraga, Nélida López y Gabriela Goldbaum, exesposa de Daniel Noboa. Cada una tuvo cinco minutos para exponer sus criterios y experiencias.

Luzárraga y López coincidieron en la necesidad de tipificar en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como delito a la violencia vicaria, en la que el agresor ataca, de diversas formas, a los hijos o familiares de su pareja para hacerle daño a ella.

Cuando Gabriela Goldbaum comenzaba su intervención, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, decidió retirar a varios ciudadanos que acudieron hasta el Palacio Legislativo para escuchar el Pleno. Ella acusó a ciertos asistentes de gritar consignas proselitistas.

En su alocución, Goldbaum detalló los episodios de presunto acoso y abuso emocional que ha enfrentado desde su separación en 2019, cuando estaba embarazada de seis meses. Según su testimonio, esto comenzó desde entonces, con intentos de acceso indebido a su información médica y una serie de denuncias y demandas que han afectado su estabilidad emocional y familiar.

Goldbaum aseguró que su exesposo ha instrumentalizado a su hija y su entorno para causarle dolor. Entre los episodios que mencionó, destacó la presión para que la menor fuera entregada a su abuela paterna con el fin de llevarla a Nueva York cuando apenas tenía seis meses de edad.

La negativa de Goldbaum a estas peticiones habría derivado en una escalada de demandas, que según ella ya suman 42, incluyendo procesos por régimen de visitas, divorcio y denuncias penales.

En su relato, ella habló sobre la aparición de un grupo de abogados, notarios y guardaespaldas armados que, acompañando a Noboa, intentaron llevarse a la menor en varias ocasiones.

Incluso, según denuncia, un fiscal le habría amenazado con encarcelarla en medio de este conflicto judicial. La exesposa del mandatario describe la violencia vicaria como "muerte en vida", un proceso devastador que la ha quebrado emocional y anímicamente.

En su testimonio, también se refirió a presuntas irregularidades judiciales que han favorecido a Noboa. Denunció que algunos jueces han dictado sentencias irregulares en temas de régimen de visitas y que ciertos magistrados involucrados hoy enfrentan procesos por corrupción.

Además, indicó que el mandatario habría utilizado su influencia para ordenar el retiro de la seguridad militar que había sido asignada a su hija desde noviembre de 2023, dejándola expuesta.

La exposición pública de la menor también ha sido motivo de preocupación para Goldbaum. Afirmó que, pese a una orden judicial de 2020 que restringe la difusión de la imagen de la niña en redes sociales, esta ha sido publicada en medios nacionales y en las cuentas de la esposa del presidente. Según su testimonio, en el último cumpleaños de su hija no pudo verla, pero sí encontró fotos de la celebración en redes sociales.

"Yo llevo reclamando ya seis años. Los procesos no los escogí ni los activé yo, yo no he ido a poner medio centenar de demandas, no he sido yo. Yo no soy política ni tengo aspiraciones políticas. Solo quiero que el pésimo enemigo me deje en paz. Quiero que mi hija está rodeada de libertad, amor y sin decenas de policías tratando de llevársela", expresó Goldbaum.

Finalmente, Goldbaum aseguró que ha sido víctima de una "persecución judicial" que busca desgastarla emocional y económicamente. Denunció que los abogados de Noboa han impulsado una serie de acciones legales en su contra, incluyendo demandas por salida del país y reducción de la pensión alimenticia de la menor.

¿Por qué se habla de la violencia vicaria en la Asamblea?

La Asamblea había adelantado que las intervenciones de varias ciudadanas, con motivo del Día de la Mujer, buscan contribuir al fortalecimiento del marco jurídico para la protección de las mujeres frente a la violencia de género.

La ponencia de Goldbaum se da semanas antes de que se inicie la campaña electoral para la segunda vuelta.

