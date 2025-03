A Diana Salazar no le conviene prorrogarse como fiscal general

Todo hace pensar que la selección del sucesor o sucesora de la fiscal Diana Salazar se va a demorar. Y que esa demora abre las puertas para que la actual fiscal, odiada hasta los tuétanos por los correístas de cepa y tradición, pueda prorrogarse en el cargo.

En efecto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no tiene aún listo el proceso para la selección del nuevo titular de la Fiscalía y recién se discute en el seno de ese organismo la posibilidad de reformar el reglamento para la comisión que se encargará de la calificación de los aspirantes.

EXPRESO publicó ayer una nota en la que se recogen los temores que existen incluso dentro del CPCCS sobre las posibles consecuencias por la demora en el proceso.

Si Salazar no es reemplazada en el plazo que el CPCCS tiene para escoger a su sustituto(a) y que culmina el 8 de abril, ella podría prorrogarse en el cargo. Sin embargo, esto no es obligatorio. La actual fiscal tiene el derecho a renunciar y dejar el cargo en manos del fiscal subrogante, Wilson Toainga; aunque la ley también prevé que el fiscal encargado sea el mejor puntuado entre los fiscales. Es decir, el fiscal que mejores calificaciones tenga. El Código Orgánico de la Función Judicial dice en su artículo 47: “la Fiscal o el Fiscal subrogante sustituirá a la Fiscal o el Fiscal General del Estado, en caso de ausencia temporal y justificada, y ejercerá las mismas funciones que el titular. Será designado al momento de la elección de la Fiscal o el Fiscal General del Estado; durará en sus funciones el mismo tiempo que su titular; será nombrada o nombrado quien ostente el más alto puntaje y categoría de la carrera de fiscal. En caso de ausencia definitiva de la Fiscal o el Fiscal General del Estado, se procederá a llenar esta vacante en forma inmediata”.

Ahora bien, ¿quién es el fiscal mejor puntuado de la institución? Este Diario solo tuvo acceso a una calificación del 2015 según la cual el mejor puntuado era Paúl Pérez Reina, quien llegó a ser fiscal brevemente desde mediados de 2018 a inicios de 2019. En otras palabras, Toainga no necesariamente se quedará de fiscal hasta que nombren al nuevo: él también puede renunciar y el fiscal encargado sería el mejor puntuado.

Todos estos antecedentes conducen a una interrogante: ¿Diana Salazar renunciará o se prorrogará en el cargo? La fiscal se encuentra en Argentina con permiso de maternidad, pues el 27 de diciembre dio a luz a una niña que se llama Julia Victoria. Hace poco estuvo en Quito por unos días, para presentar su informe de labores, pero ella sigue en Buenos Aires junto a su pareja (que es un argentino) y su hija recién nacida. Este Diario supo que ella aún no ha decidido sobre su futuro o que, al menos, no lo ha anunciado. “Aún no sé cuáles son los planes, al menos en lo personal; lo importante será no dejar a la institución acéfala”, le dijo Salazar a este Diario cuando se le consultó por chat de WhatsApp sobre el tema.

La respuesta de Salazar, escueta y breve como normalmente son, tiene al menos dos lecturas: o está esperando ver cómo se producen los hechos políticos que están por venir para sopesarlos, o está siendo franca y dice la verdad.

Sin embargo, hay motivos para pensar que ella renunciará al cargo porque, en realidad, este es el momento más propicio para hacerlo. Veamos: si gana el correísmo en las próximas elecciones tiene garantizado el odio y la persecución de ese sector. Un gobierno correísta en manos de la actual candidata de Rafael Correa no solo que apoyaría un juicio político en la Asamblea (ahora sí van a tener los votos), sino que se encargaría de hacerle la vida de cuadritos para cuando salga del cargo.

La otra posibilidad es que gane el presidente Daniel Noboa. En ese caso, no parecería que habrá persecución en su contra, pero en la Asamblea el correísmo fácilmente podría conseguir los 75 votos que ahora se necesitan para destituir a un fiscal.

En ambos casos, el correísmo cumpliría con su sueño húmedo que tantas veces le ha fallado: censurar a su archienemiga. Es decir, y usando un término coloquial, Salazar la tiene color de hormiga, ya sea con Daniel Noboa o la candidata de Rafael Correa en la Presidencia.

Un apoyo internacional que terminó

Salazar también es, actualmente, mucho más vulnerable a los intereses correístas que están tras ella, porque ya no contará con el sólido respaldo que ha tenido de la Embajada de Estados Unidos. Salazar fue, durante el ejercicio de su cargo, la niña mimada de la administración Biden y la Fiscalía recibió mucho apoyo logístico y financiero de la agencia de cooperación Usaid. Es muy probable que la administración de Donald Trump, que detesta a la Usaid, ya no querrá jugarse por Salazar. No hay que olvidar que ella fue condecorada por Samantha Power, la administradora de Usaid, organismo al que Trump le tiene una fobia monumental.

Todo apunta a que en el caso de que no tenga sucesor, lo mejor para Diana Salazar es dar un paso al costado. No solo que su cargo estaría en permanente riesgo ante los embates del correísmo, sino que su legado, quizá el más extraordinario que haya tenido fiscal general alguno en el país, está entrando en una fase de desgaste. Sus enemigos finalmente han logrado, poco a poco, minar su credibilidad y buena fama. La célebre revista británica The Economist la acaba de nombrar como la “mujer más valiente de América Latina”. Sin duda, es un momento muy conveniente para salir de la Fiscalía General.

