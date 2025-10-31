Feriado de noviembre: detalles del operativo de seguridad en Ecuador

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desplegarán a más de 70.000 uniformados durante el feriado

La CTE también movilizará uniformados para el control vehicular en las vías.

Los ecuatorianos inician este 1 de noviembre de 2025 uno de los feriados más largos del año con motivo del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca y el Gobierno Nacional alista un gran despliegue de seguridad en todo el territorio nacional.

Según informó el Sistema Integrado ECU 911, más de 150 entidades de primera respuesta se estarán totalmente operativas con más de 5.700 cámaras de videovigilancia y más de 3.000 servidores que trabajarán 24/7 en la gestión de las alertas que se reciban a través de la línea 911.

Este despliegue también contempla 9 cámaras en el perfil costanero, 163 dispositivos en terminales terrestres y aeropuertos, y 178 puntos del Sistema de Alerta Temprana (SAT). De igual forma, con los canales de emergencia activos.

Más de 70.000 uniformados se desplegarán por el feriado en Ecuador

El ECU 911 también señaló que la Policía Nacional desplegará 48.774 efectivos de los ejes preventivo, 6.403 investigativo y 1.767 de inteligencia a nivel nacional, apoyados por 5.653 patrulleros, 6.077 motocicletas, 73 UMAC, 18 camiones y 5 aeronaves.

Por su lado, las Fuerzas Armadas del Ecuador desplegarán 30.000 efectivos en el territorio nacional para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. Las operaciones se concentrarán en los principales ejes viales, sitios turísticos y lugares de alta afluencia, con especial atención en Cuenca y las provincias costeras.

Asimismo, el Ministerio de Gobierno, a través de las Intendencias Generales de Policía a nivel nacional, desplegará 2.474 operativos de control durante el feriado con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la normativa en establecimientos, vías y espacios públicos.

Las carreteras de Ecuador también tendrán atención en el feriado

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) movilizará equipos con 179 funcionarios, entre técnicos y operadores de maquinaria; 195 unidades de equipo caminero (volquetas y retroexcavadoras) y 19 grúas de asistencia vial en puntos estratégicos en las principales vías del país.

A su vez, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), realizarán operativos para garantizar la seguridad en la Red Vial Estatal (RVE). El MIT, además, pondrá a disposición de la ciudadanía los contactos telefónicos de técnicos en todas las provincias para conocer la situación vial durante el feriado.

BOLETÍN 🗞| ECU 911 e instituciones nacionales ejecutarán operativo conjunto para el Feriado de noviembre 2025.



