Edgar Lama, presidente del IESS, a Rafael Correa: "Su herencia fue corrupción y robo"

El funcionario y el expresidente tuvieron un cruce en redes sociales por al deterioro del sistema de salud en Ecuador

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Edgar Lama, y el expresidente Rafael Correa protagonizaron este 2 de noviembre de 2025 un cruce de acusaciones en redes sociales por la crisis de salud que atraviesa Ecuador.

El cruce entre Lama y Correa se originó por la reciente comparecencia del presidente del Consejo Directico del IESS ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, donde el funcionario señaló que el correísmo dejó una "herencia maldita" en el sistema de salud ecuatoriano.

#ATENCION | Hoy, en la Comisión del Derecho a la Salud recibimos al Presidente del Consejo Directivo del IESS (Edgar Lama) quien a pesar de RECONOCER LA EMERGENCIA que atraviesa el sistema de salud dijo que todo ESTÁ BIEN.



Sabemos que la realidad es distinta: los Hospitales del… pic.twitter.com/lyM2QVZdgf — Christina Jácome (@cristinajacomee) October 31, 2025

Correa señala a Lama por el conflicto de intereses con empresas familiares

En respuesta a una publicación de la asambleísta correísta e integrante de la comisión, Cristina Jácome, quien cuestionó a Edgar Lama por afirmar que “todo está bien” mientras reconocía una emergencia en el IESS, Correa arremetió contra el presidente del Consejo Directivo.

"Recuerden que el abogado Lama es propietario de clínicas privadas: su mejor negocio es que marche mal la salud pública", publicó el expresidente en su cuenta oficial de X, en referencia a las empresas de salud familiares del funcionario del IESS.

Sobre el presunto conflicto de intereses de Lama en el IESS, recientemente, en entrevista con EXPRESO, el presidente ejecutivo del Complejo Hospitalario Interhospital, José Guevara, hizo señalamientos similares, denunciando favoritismos para el pago de prestadores externos en perjuicio de las empresas que son competencia para su familia.

El Gobierno de Daniel Noboa impulsa compras centralizadas para el IESS y MSP. Cortesía

Lama dice que el expresidente Rafael Correa "desfalcó" el Segur Social

En respuesta, el presidente del Consejo Directivo del IESS, Edgar Lama, arremetió contra el expresidente Rafael Correa con una serie de acusaciones, entre ellas, un supuesto desfalco al Seguro Social durante el gobierno de la revolución ciudadana.

"Desfalcó al Seguro Social, construyó hospitales con sobreprecios absurdos, abrió la puerta para que las mafias se tomen la Salud, se financiaron campañas jugando con el dinero de los pacientes y aún así tiene cara para tuitear lleno de ignorancia. Su herencia fue corrupción y robo", respondió Lama.

Lama, a su vez, sostuvo que su trabajo actualmente está enfocado en mejorar la seguridad social del Ecuador y corregir los errores heredados. "Afortunadamente nosotros estamos trabajando día a día para darle atención de calidad a todos de los que usted se aprovechó", acotó.

