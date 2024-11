Crisis en Ecuador: Daniel Noboa solo 'apaga incendios' desde Carondelet

Apagar incendios y no prevenirlos es el mayor problema que tiene el país, desde regreso de la democracia, analizan analistas políticos que conversaron con EXPRESO sobre el actuar del régimen de turno. Para ellos, en Ecuador, el primer mandatario Daniel Noboa Azín no está gobernando, sino gerenciando coyunturas.

Para el abogado y politólogo Arturo Moscoso, gobernar es tener una visión a largo plazo, es decir, anticiparse a los posibles escenarios que pueda ocurrir durante su gobierno. Además, tener una visión integral de las políticas públicas que no aborden un tema en concreto, sino abarcar todos los temas que puedan relacionarse.

Pero en el país eso no se ha hecho en ninguno de los gobiernos. Aunque para Francisco López, especialista en Procesos Constitucionales y catedrático de la Universidad de Las Américas, “solo en el mandato de Rafael Correa se evidenció un proyecto país, pero fuera de ese periodo no se ha evidenciado”. En cambio, para Mauricio Alarcón, abogado y director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, gobernanza solo se vio en los años 80 y 90. Eso, “a pesar de la debilidad institucional” de esa época, “pero uno sabía cuál iba a ser la política económica, de seguridad, de educación, de salud de un gobierno”.

¿Ecuador está siendo o no gobernado?

En todo caso, para los expertos, en Ecuador no se está gobernando. Moscoso evidencia que la crisis energética no es un problema reciente, sino que data de hace 30 años, aunque se la trató “en la década ganada, el cambio de la matriz productiva no funcionó”. Es por eso por lo que estamos frente a una crisis de carácter permanente, que debe corregirse de forma estructural, dice Luis Altamirano, excomandante general del Ejército.