Ecuatorianos se sienten afectados con las políticas de Noboa

El alza del IVA, los apagones y la eliminación de los subsidios de la gasolina Extra y Ecopaís no alegran a la ciudadanía

El alza de los combustibles y la falta de empleo son las preocupaciones de los ecuatorianos que se van incrementando, de acuerdo con el estudio de opinión pública de mayo, realizada por la empresa de investigación Imasen. Lo que se refleja la no aprobación de las políticas económicas del Gobierno de Daniel Noboa.

Según la firma, el año pasado, el costo de los combustibles no era una preocupación para los ecuatorianos; pero este año, sí. Hace dos meses, el 3 % de los encuestados evidenció que estaba preocupado por esta medida, pero este mes ese sentimiento ascendió al 6,9 %.

Además, el 70,3 % de los consultados no está de acuerdo con que se elimine el subsidio a la gasolina Extra y Ecopaís. Pero esta opinión cruza a todos los niveles socioeconómicos del país. De acuerdo con los datos proporcionados por Imasen, el 68,3 % de la clase alto-medio, el 67,4 % de la baja superior, como el 77,2 % de la baja inferior y el 79,4 % de la marginal no apoyan esta medida estatal. Para ellos (68,6 %), esta medida, focalización del subsidio, sí afecta a la población de menores recursos.

Del mismo modo, los ecuatorianos expresaron que el incremento del IVA ha afectado la economía familiar. Un 48,2 % lo ha sentido. Además, el 56,7 % apoya lo que los empresarios demandan: la abolición de los tres puntos porcentuales adicionados.

Por otra parte, la falta de empleo es otro indicador que alerta Imasen. Del 20,9 %, en marzo, ascendió al 25,8 %, en mayo. No obstante, el 52 % de los encuestados señala que los apagones han afectado mucho su vida y de su familia.

El 39,1 % cree que los apagones se deben a la falta de mantenimiento de las represas; el 36,7 %, al cambio climático y a la sequía. Pero el 54 % de la ciudadanía cree que el Gobierno no ha dicho la verdad sobre esto, aunque el jefe de Estado y el titular encargado del Ministerio de Energías y Minas ha expresado los motivos.

Sin embargo, a pesar de todo, el 50,1 % de la población mantiene la esperanza de que el régimen encontrará la solución para que no haya más apagones.

Es por todo esto, el 51,1 % de los consultados sostienen que el país no va por el camino correcto. En marzo, esta apreciación era del 50, 3%.

Además, la mayoría desaprueba las labores que hacen: el titular de la Asamblea Nacional (52,7 %), la bancada de la Revolución Ciudadana (60,9 %), la bancada de Acción Democrática Nacional (62,5 %), la Asamblea Nacional (66,6 %), la banca de Construye (67,6 %), así como la bancada del Partido Social Cristiano (70,9 %).

Ante todas estas acciones gubernamentales, el 65,9 % desaprueban la política laboral que viene aplicando el régimen de turno, seguido de la política eléctrica (62 %), económica (54,1 %) y exterior (50,1 %).

En torno a la privatización, el 65,8 % no está de acuerdo con que las empresas extranjeras administren las hidroeléctricas. El 69,3 dice que tampoco los puertos. Asimismo, el 67,9 % no le parece que los aeropuertos sean manejados por foráneos. Aunque, si se crease una entidad que controlara que la administración de estas no afecte los intereses nacionales ni la soberanía, el 50,4 % sí apoyaría.

Para los encuestados es primordial que el primer mandatario aumente la seguridad (17,3 %), fomente más fuentes de empleo (14 %), apoye a los más necesitados (5,7 %) y hasta que deje la Presidencia (5,6 %). También que cumpla lo que prometió (4,5 %).

Esta investigación, Imasen la efectuó entre el 8 y 13 de mayo de 2024. En la encuesta participaron 1.500 personas, de entre 16 a 70 años, a escala nacional, sin incluir Galápagos.

