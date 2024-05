Elecciones 2025: ¿Al electorado le gustan los "malos políticos" como dice Topic?

Existen las máximas que declaran que “el cliente siempre tiene la razón” y que “la voz del pueblo es la voz de Dios”. Sin embargo, entre politólogos y expresidenciables hay opiniones divididas sobre la última palabra que tiene el electorado al escoger a los mejores cuadros de la papeleta para que gobiernen.

Pero antes de decir que “el pueblo no es bien educado”, primero, las organizaciones políticas deben hacer una mea culpa, porque los resultados no dependen solo del pueblo, sino de las tiendas políticas, reflexiona Yaku Pérez, excandidato presidencial. Esto porque estas agrupaciones no proporcionan de buenos cuadros para los comicios.

Aunque en 2021, Pérez dice que supo sintonizar con las demandas del pueblo, no así fue en 2023. No obstante, “yo no le echo la culpa de tener malos resultados. El pueblo buscaba un perfil distinto al que ofrecía”. Pero en los últimos comicios, “en la consulta popular vimos que el pueblo votó inteligentemente; no votó 11 veces no ni 11 veces sí, sino que discernió y a las preguntas D y E dijo no”.

Con él concuerda el expresidenciable Guillermo Celi. A su juicio, el electorado es muy analítico; pero debe examinar lo que el candidato plantea porque no todo lo podrá cumplir. Aunque si se comete un error, estima el político, el pueblo puede pedir la revocatoria del mandato, el cual es un mecanismo democrático, o en el caso de una reelección, sancionar con el voto.

En cambio, para expertos en comunicación política, comprender el discurso público y el voto de la población es complicado. Esto, porque este no es uniforme, sino diverso y tiene diferentes prioridades: salud, seguridad, empresa; además, depende del género, edad, grupo étnico, explica Régis Dandoy, docente y director del Centro de Estudios Europeos de la Universidad San Francisco de Quito.

“Podemos decir que hay un doble discurso”, expone Dandoy, esto porque, a diferencia de la sociedad europea, donde lo político no se comparte ni con la familia ni amigos, la ecuatoriana es muy politizada; pero los resultados electorales no están relacionados con lo que se queja. El docente indica que, en las unas, el pueblo no sanciona las malas prácticas de los políticos.

Lo que evidencia que “somos una sociedad patológicamente enfermiza”, diagnostica Alfredo Espinosa, analista político y experto en Estudios Latinoamericanos. En su opinión, la gente tiende a normalizar ciertos patrones de conducta y desajustes emocionales, por lo que “necesitamos una terapia colectiva” para entender que “los derechos no son una dádiva de quien esté en el poder, sino que son un mérito propio de la ciudadanía”.

Todo esto se debe a que la memoria del ecuatoriano es corta, especifica Dandoy; también a que el votante no busca fuentes de información seria y neutra, sino que le designa el valor que tiene una nota periodística al video de un ‘influencer’ de TikTok, que no es ni politólogo, “ni duda de la información que recibe”, agrega. De esta forma, no adopta ni distancia crítica de la fuente que consume ni analiza los planes de gobierno.

Es por esto por lo que no hay una buena salud mental en el ejercicio del poder, sostiene Espinosa. “Tenemos liderando a personajes desajustados y autoritarios; caudillos que se mueven en función de la revancha y del odio”, pero estas personalidades populistas o con carisma terminan enganchándose con un electorado frustrado, porque sus aspiraciones de días mejores no han sido cumplidas.

Lo que produce una relación amor-odio entre los candidatos y los electores; es como una relación de pareja: se le ofrece un sinnúmero de cosas a la gente y una vez conseguido lo que quiere, se hace a un lado porque no tiene la necesidad de cumplirle, ya que logró su cometido, describe el analista político. “Es una especie de círculo vicioso”.

Según los consultados, el electorado tiende a perdonar a sus políticos en las urnas. ARCHIVO

MÉRITO VS INFLUENCIA EN EL ESTADO

Aunque la meritocracia ha sido una muletilla publicitada para edulcorar las designaciones a dedo de los cargos públicos, manifiesta el analista político Alfredo Espinosa, el mérito y la oposición no han eliminado el compadrazgo ni el amiguismo en el sector público. El experto señala que eso no ha cambiado.

El mérito es ser amigo del presidente, no lo académico ni la experiencia en lo público, denuncia Espinosa. Sin embargo, es menester que el mandatario tenga a su alrededor una pluralidad de voces y de conocimiento para no cometer errores, porque al final, lo que terminan demostrando es que son capaces y desconocen el proceso de lo público, expone.

Pero no hay que tener una visión pesimista, considera el politólogo Régis Dandoy, ya que sí es posible entrar en la política. Además, ningún país es 100 % meritocrático. No obstante, hay que estar preparados para contribuir al manejo del Estado.

