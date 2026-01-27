RC presenta por tercera vez pedido de juicio político contra el CPCCS

El proceso cuenta con 53 firmas y cuestiona cambios de reglamento y veeduría en concursos públicos

El asambleísta Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana, presentó por tercera vez un juicio político contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). “Ya no son 42 ni 46, son 53 firmas de apoyo, 15 más de las que se requieren”, dijo Molina, en referencia a los respaldos recabados para la iniciativa.

Molina explicó que las firmas ya no son electrónicas y que se sumillaron todas las hojas del documento, para evitar cuestionamientos sobre su validez. “Tuvimos que retroceder 20 años en el derecho para tener que sumillar cada una de las hojas”, agregó.

El juicio político no solo cuestiona irregularidades en el concurso de la judicatura, sino también en la selección del fiscal general del Estado. Según Molina, el CPCCS cambió las reglas de juego para los veedores en junio de 2025, pese a que una comisión veedora ya había sido acreditada en marzo.

Acusaciones contra el CPCCS y la Defensoría Pública

“El señor Fantoni, lo único que hace es esconderse detrás de un micrófono y del blindaje de ADN para no darle la cara al país”, acusó Molina. Destacó que esta causa no pertenece a un partido político, sino que es “una causa nacional” que afecta la transparencia institucional.

Molina anunció además un pedido al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que se cumpla la Ley de Transformación Digital y se haga pública la admisión del juicio político. “No puede ser solo con Godoy, debe ser un precedente de aquí hacia adelante”, subrayó.

El legislador cuestionó los intereses de los vocales del Consejo Nacional Electoral en la renovación parcial y afirmó que buscan cubrir irregularidades de la Defensoría Pública. “¿Qué es lo que quieren encubrir?”, cuestionó Molina durante su intervención.

Nuevas causales y participación de consejeros

El juicio político suma ahora las votaciones del consejero Roberto Gilbert Febres Cordero, quien aprobó decisiones a pesar de las alertas sobre irregularidades. Molina explicó que esto convierte al proceso en un cuestionamiento a seis de los siete consejeros del CPCCS.

“No vamos a permitir que designen a un fiscal y que cometan un fraude frente al país para nombrar miembros del Consejo Nacional”, sentenció Molina, destacando que la transparencia en los concursos públicos es el eje del proceso.

El asambleísta invitó a los miembros del CPCCS a defenderse con documentos en la comisión de Fiscalización y en el pleno, y no a través de micrófonos o redes sociales. “El Twitter y el micrófono del consejo no son el espacio”, insistió.

