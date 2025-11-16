Consulta Popular 2025: inicia el escrutinio y se conocen los primeros resultados

El CNE cerró la jornada con más del 80% de participación e inició el escrutinio en todo el país

Miembros de las juntas receptoras del voto inician el escrutinio tras el cierre de urnas en la Consulta Popular 2025.

Ecuador cerró oficialmente la Jornada de Votación del referéndum y consulta popular 2025 con una participación que superó el 80 %, según confirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint. El organismo destacó que la jornada transcurrió con normalidad, acompañada por un amplio despliegue de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y misiones de observación nacionales e internacionales.

Inició el escrutinio en todo el país

Tras el cierre de urnas a las 17:00, las Juntas Receptoras del Voto pusieron en marcha el conteo público de papeletas, un proceso que se realiza en presencia de delegados políticos y veedores acreditados. Las 24 juntas provinciales permanecen instaladas en sesión permanente para procesar las actas conforme llegan desde los recintos electorales.

Los primeros resultados que se transmitirán corresponden al voto de personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada y al Voto en Casa, que se contabilizan antes del resto de electores.

¿Cuándo habrá resultados?

El consejero José Cabrera informó que el sistema del CNE comenzará a recibir y publicar los primeros datos a partir de las 19:00. Añadió que una tendencia clara podría observarse alrededor de las 22:00, dependiendo del ritmo de procesamiento de actas a nivel nacional.

El exterior sigue votando

En el exterior, la jornada ya concluyó en 47 zonas electorales, pero continúa abierta en las otras 46, debido a la diferencia horaria. En esos países, la votación se mantendrá hasta las 19:00 locales.

Dónde seguir el conteo

El CNE recordó que los resultados oficiales estarán disponibles solo en sus canales institucionales:

Página web

Aplicación CNE-App

Repositorio digital de resultados

