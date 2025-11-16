CNE sella sistema informático para garantizar transparencia en el referéndum 2025

El CNE realizó el enceramiento del SIER para garantizar que no haya datos previos antes del conteo oficial

Como parte de las medidas de transparencia aplicadas al proceso del Referéndum y Consulta Popular 2025, el CNE llevó a cabo el enceramiento y sellado del SIER. Este procedimiento permite verificar que el sistema no contenga información ingresada antes del inicio del escrutinio.

La certificación fue realizada por la doctora Rocío Elina García, notaria Décima Séptima del cantón Quito, quien constató que el sistema quedó en cero, sin registros previos de actas ni resultados.

Resultados estarán disponibles en canales oficiales del CNE

Una vez concluida la jornada de votación y tras el conteo de papeletas en las Juntas Receptoras del Voto, las actas serán procesadas y cargadas en el SIER. Los resultados podrán consultarse a través de la página web del CNE y su aplicación móvil.

