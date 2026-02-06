Concurso para fiscal general: ¿hay forma de 'enderezar' el proceso?

El cumplimiento del reglamento será clave, pero se requiere una participación más amplia de la sociedad civil

Cynthia Jacho, una de las postulantes con menor puntaje, preside la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general.

Pese a la ola de rechazos y cuestionamientos ciudadanos por posibles irregularidades, el concurso para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado continúa sin novedades.

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso, cuestionada tanto por la veeduría del proceso como por la comisión cívica de seguimiento, ya elabora el cronograma, que está previsto culmine en un plazo máximo de seis meses.

Ante el avance del concurso, pese a los reparos existentes, analistas consultados por este Diario sostienen que los esfuerzos para mejorar el proceso deben centrarse en el respeto al reglamento y en garantizar postulaciones idóneas.

David Soria fue nombrado secretario de la Comisión de Selección para el nuevo fiscal general el 31 de enero de 2026. Dos días antes, se archivó un proceso penal en su contra por una actuación en el CPCCS. 👉 https://t.co/65aCUNDDZp pic.twitter.com/UCStt9NVGA — Diario Expreso (@Expresoec) February 3, 2026

No hay forma de mejorar el concurso para fiscal, solo cumplir la ley

“Aquí no hay un punto en el cual se pueda enderezar el proceso, sino simplemente que hagan bien las cosas”, comenta Marcelo Espinel, vocero de la comisión cívica, quien considera necesario dejar atrás los cuestionamientos.

De hecho, señala que los reparos hacia los comisionados ciudadanos “iban a darse en cualquier circunstancia” y que lo importante es que cumplan su trabajo apegados a la ley y garanticen el respeto al reglamento del concurso.

Esto implica asegurar transparencia en el proceso, cumplir con los plazos establecidos en la norma y, al momento de avanzar por cada fase, aplicar estrictamente lo dispuesto en el reglamento del concurso para fiscal, comenta Espinel.

El Pleno del CPCCS escuchó a la veeduría del concurso para fiscal. Cortesía: Cpccs.

No hay garantías de que se cumpla la norma en el concurso para fiscal

De igual forma, Hugo Arteaga, coordinador de la veeduría ciudadana, sostiene que lo mínimo que se espera es el cumplimiento de la normativa, aunque advierte que las irregularidades detectadas en la fase preliminar dejan serias dudas sobre el futuro del concurso.

“Las postulaciones son una oportunidad si el proceso mejora, pero serán un problema si no lo hacen”, acota, y recuerda que las observaciones de la veeduría no son vinculantes, por lo que no existen garantías.

“Espero que haya una mejor capacitación para los comisionados, que tengan el conocimiento suficiente y puedan desarrollar las distintas fases de esta etapa de la mejor manera y siempre apegados al reglamento”, añade.

El concurso para fiscal debe anularse y empezar de nuevo con ayuda

El exconsejero de Participación Gonzalo Albán mantiene una postura distinta. A su criterio, las irregularidades detectadas deberían ser motivo suficiente para anular todo el concurso y reestructurarlo, comenzando por la elaboración de un nuevo reglamento.

Como alternativa, Albán plantea que, una vez anulado el proceso, se lo reinicie con el apoyo de las facultades de Derecho del país, a fin de generar confianza e incluso impulsar postulantes a fiscal general del Estado.

RELACIONADAS Una de las comisionadas con menor puntaje preside comisión del concurso para fiscal

Según el exconsejero, cuando estuvo en funciones intentó vincular el concurso con las universidades, pero “fue una propuesta rechazada por la mayoría del Consejo, lo que evidencia que no hay una intención dentro de esta institución de abrirse”, sostiene.

“No vamos a tener ningún resultado favorable si seguimos haciendo lo mismo. Por eso la propuesta es empezar de cero este proceso, con una vigilancia real de la ciudadanía, para que avance y le dé al país lo mejor”, concluye.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!