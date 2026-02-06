Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

COMISION CONCURSO FISCAL GENERAL
Cynthia Jacho, una de las postulantes con menor puntaje, preside la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general.KARINA DEFAS/EXPRESO

Concurso para fiscal general: ¿hay forma de 'enderezar' el proceso?

El cumplimiento del reglamento será clave, pero se requiere una participación más amplia de la sociedad civil

Pese a la ola de rechazos y cuestionamientos ciudadanos por posibles irregularidades, el concurso para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado continúa sin novedades.

RELACIONADAS

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso, cuestionada tanto por la veeduría del proceso como por la comisión cívica de seguimiento, ya elabora el cronograma, que está previsto culmine en un plazo máximo de seis meses.

Ante el avance del concurso, pese a los reparos existentes, analistas consultados por este Diario sostienen que los esfuerzos para mejorar el proceso deben centrarse en el respeto al reglamento y en garantizar postulaciones idóneas.

No hay forma de mejorar el concurso para fiscal, solo cumplir la ley

“Aquí no hay un punto en el cual se pueda enderezar el proceso, sino simplemente que hagan bien las cosas”, comenta Marcelo Espinel, vocero de la comisión cívica, quien considera necesario dejar atrás los cuestionamientos.

RELACIONADAS

De hecho, señala que los reparos hacia los comisionados ciudadanos “iban a darse en cualquier circunstancia” y que lo importante es que cumplan su trabajo apegados a la ley y garanticen el respeto al reglamento del concurso.

Esto implica asegurar transparencia en el proceso, cumplir con los plazos establecidos en la norma y, al momento de avanzar por cada fase, aplicar estrictamente lo dispuesto en el reglamento del concurso para fiscal, comenta Espinel.

El Pleno del CPCCS escuchó a la veeduría del concurso para fiscal.
El Pleno del CPCCS escuchó a la veeduría del concurso para fiscal.Cortesía: Cpccs.

No hay garantías de que se cumpla la norma en el concurso para fiscal

De igual forma, Hugo Arteaga, coordinador de la veeduría ciudadana, sostiene que lo mínimo que se espera es el cumplimiento de la normativa, aunque advierte que las irregularidades detectadas en la fase preliminar dejan serias dudas sobre el futuro del concurso.

RELACIONADAS

“Las postulaciones son una oportunidad si el proceso mejora, pero serán un problema si no lo hacen”, acota, y recuerda que las observaciones de la veeduría no son vinculantes, por lo que no existen garantías.

“Espero que haya una mejor capacitación para los comisionados, que tengan el conocimiento suficiente y puedan desarrollar las distintas fases de esta etapa de la mejor manera y siempre apegados al reglamento”, añade.

El concurso para fiscal debe anularse y empezar de nuevo con ayuda

El exconsejero de Participación Gonzalo Albán mantiene una postura distinta. A su criterio, las irregularidades detectadas deberían ser motivo suficiente para anular todo el concurso y reestructurarlo, comenzando por la elaboración de un nuevo reglamento.

Como alternativa, Albán plantea que, una vez anulado el proceso, se lo reinicie con el apoyo de las facultades de Derecho del país, a fin de generar confianza e incluso impulsar postulantes a fiscal general del Estado.

RELACIONADAS

Según el exconsejero, cuando estuvo en funciones intentó vincular el concurso con las universidades, pero “fue una propuesta rechazada por la mayoría del Consejo, lo que evidencia que no hay una intención dentro de esta institución de abrirse”, sostiene.

No vamos a tener ningún resultado favorable si seguimos haciendo lo mismo. Por eso la propuesta es empezar de cero este proceso, con una vigilancia real de la ciudadanía, para que avance y le dé al país lo mejor”, concluye.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Concurso para fiscal general: ¿hay forma de 'enderezar' el proceso?

  2. ¿Cuál es el rol de Ecuador tras el encuentro de Trump y Petro?

  3. El oficialismo ya no disimula: Godoy es uno de los suyos

  4. ADN se atribuye el seguimiento a los GAD en año preelectoral: ¿Qué alcance tiene?

  5. Editorial: Un mayor control a agroquímicos

LO MÁS VISTO

  1. Álvarez admite que el contrato de parquímetros afecta a Guayaquil, pero pondrá más

  2. BanEcuador: Mujeres emprendedoras podrán acceder a créditos de hasta $5.000 al 9,8 %

  3. El gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo enfrenta causa penal por peculado

  4. Impacto de la nueva ruta de Reina del Quinche en la movilidad de Quito

  5. ¿Sube el pasaje en Guayaquil? Así funcionaría la tarifa de 45 centavos

Te recomendamos