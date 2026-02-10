Comisión del concurso para fiscal aprueba proyecto de convocatoria a postulaciones

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado aprobó este 10 de febrero de 2026 el proyecto de convocatoria a postulaciones, en medio de la tensión generada por cuestionamientos al secretario David Soria por una supuesta manipulación de un documento.

El proyecto de convocatoria, que deberá ser refrendado por el Pleno del CPCCS, establece los requisitos para postular a fiscal general, así como las prohibiciones e inhabilidades, las etapas del proceso, la documentación requerida y la forma de presentación ante el Consejo.

La Comisión Ciudadana de Selección también aprobó el proyecto de formato de hoja de vida, el formulario de declaración sobre conflicto de intereses, la declaración de consentimiento para el tratamiento de datos personales y el formato de declaración juramentada para los postulantes residentes en Ecuador y en el exterior.

Comisionados cuestionan las acciones del secretario David Soria

Durante la instalación de la sesión, los comisionados Natalia Guarnizo y Santiago Arpi cuestionaron al secretario David Soria por una presunta manipulación de la convocatoria a la sesión administrativa de forma unilateral. Guarnizo y Arpi se abstuvieron en todas las votaciones.

La comisionada Guarnizo explicó que la sesión estaba originalmente convocada para las 20:30, pero que fue subsanada y rectificada por el secretario, "tomándose una atribución que no le corresponde", ya que —según señaló— la subsanación compete únicamente a la presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, Cynthia Jacho.

En el mismo sentido, Arpi indicó que, pocas horas antes de la sesión, el secretario David Soria notificó a los comisionados sobre un lapsus calami en la convocatoria y que procedió a subsanarlo, por lo que se rectificó la hora de la sesión. "La forma de subsanación de este lapsus es errónea, ya que la convocatoria a las sesiones administrativas es potestad exclusiva de la presidenta, no del secretario", afirmó.

Por su parte, la presidenta Cynthia Jacho defendió la actuación del secretario David Soria y señaló que fue ella quien dispuso la subsanación y rectificación de la hora de la convocatoria para la sesión administrativa. Además, aseguró que los comisionados fueron notificados.

David Soria fue investigado por irregularidades en otro concurso

En 2024, David Soria fue denunciado por la jueza Inés Maritza Romero por un supuesto abuso de su cargo como coordinador jurídico encargado al presuntamente haber falsificado ideológicamente el contenido de un informe de carácter público en el concurso para defensor público, alterando su sentido y contenido real. Eso habría inducido a un error a los consejeros del CPCCS, quienes tomaron decisiones sustentadas en un documento ideológicamente adulterado”.

Romero indicó que eso la perjudicó como postulante. “Se me impidió ser designada pese a haber obtenido el mayor puntaje, luego de que los postulantes que me antecedían fueron descalificados”. Ella aduce que en el informe presuntamente adulterado se señala que ella habría incurrido en actos contrarios a derechos en su rol de jueza penal, lo que fue desmentido por la Defensoría Pública. Actualmente, este proceso está en proceso de archivo.

