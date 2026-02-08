Comisión del concurso para fiscal aprobó su informe de necesidades: ¿Qué solicitan?

La Comisión Ciudadana de Selección también pidió un listado actualizado de los veedores ciudadanos del proceso

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general es presidida por Cynthia Jacho.

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general aprobó este 7 de febrero de 2026 su informe de necesidades, en el que constan todos los requerimientos que, a criterio de la comisión, son indispensables para el proceso.

RELACIONADAS Una de las comisionadas con menor puntaje preside comisión del concurso para fiscal

El informe de necesidades fue mocionado por el vicepresidente de la comisión ciudadana, el delegado de la Función Ejecutiva, David Flores, quien planteó requerimientos en materia de infraestructura y seguridad, equipamiento tecnológico, gestión de comunicación y soporte técnico.

Pese a la ola de rechazos y cuestionamientos ciudadanos por posibles irregularidades, el concurso para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado continúa sin novedades.



¿Hay forma de 'enderezar' el proceso? 👉 https://t.co/AVJwAez5sy pic.twitter.com/ucg1mjAGbp — Diario Expreso (@Expresoec) February 6, 2026

Las necesidades del concurso para fiscal general

Según Flores, los requerimientos planteados ayudarán al avance del concurso para fiscal general del Estado y que se garantice la transparencia y difusión del mismo.

Las necesidades del concurso para fiscal son:

Infraestructura y seguridad: asignación de un espacio físico con servicios básicos y seguridad.

Equipamiento tecnológico: dotación de equipos de computación, impresoras, conectividad y dispositivos de almacenamiento.

Gestión de comunicación: planificación de cadena nacional, habilitación del canal de YouTube y difusión de la convocatoria.

Soporte técnico e información: habilitar formularios digitales, equipo de seguridad informática y capacitación para el sistema de verificación de méritos.

Informe solicita listado actualizado de veedores

Además de los requerimiento de infraestructura y servicios, la Comisión Ciudadana de Selección también incluyó una petición a la Secretaría General del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), respecto al a veeduría ciudadana.

RELACIONADAS Desacuerdos y acusaciones de intereses políticos empañan el concurso para fiscal

Flores señaló que también se requiere que la Secretaría envíe un listado actualizado de los veedores acreditados para el concurso para fiscal general. Recordó que al menos ocho veedores no han podido ser contactados por errores en sus correos electrónicos.

#ANÁLISIS | Una abogada junior preside comisión que elegirá nuevo fiscal. La veeduría que podría vigilarla fue neutralizada.



Lee el artículo completo de Roberto Aguilar 👉 https://t.co/har1XElVRy pic.twitter.com/aTSRzryoEw — Diario Expreso (@Expresoec) February 1, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!