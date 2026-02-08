Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

COMISION CONCURSO FISCAL CYNTHIA JACHO
La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general es presidida por Cynthia Jacho.KARINA DEFAS/EXPRESO

Comisión del concurso para fiscal aprobó su informe de necesidades: ¿Qué solicitan?

La Comisión Ciudadana de Selección también pidió un listado actualizado de los veedores ciudadanos del proceso

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general aprobó este 7 de febrero de 2026 su informe de necesidades, en el que constan todos los requerimientos que, a criterio de la comisión, son indispensables para el proceso.

RELACIONADAS

El informe de necesidades fue mocionado por el vicepresidente de la comisión ciudadana, el delegado de la Función Ejecutiva, David Flores, quien planteó requerimientos en materia de infraestructura y seguridad, equipamiento tecnológico, gestión de comunicación y soporte técnico.

Las necesidades del concurso para fiscal general

Según Flores, los requerimientos planteados ayudarán al avance del concurso para fiscal general del Estado y que se garantice la transparencia y difusión del mismo.

Las necesidades del concurso para fiscal son:

  • Infraestructura y seguridad: asignación de un espacio físico con servicios básicos y seguridad.
  • Equipamiento tecnológico: dotación de equipos de computación, impresoras, conectividad y dispositivos de almacenamiento.
  • Gestión de comunicación: planificación de cadena nacional, habilitación del canal de YouTube y difusión de la convocatoria.
  • Soporte técnico e información: habilitar formularios digitales, equipo de seguridad informática y capacitación para el sistema de verificación de méritos.

Informe solicita listado actualizado de veedores

Además de los requerimiento de infraestructura y servicios, la Comisión Ciudadana de Selección también incluyó una petición a la Secretaría General del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), respecto al a veeduría ciudadana.

RELACIONADAS

Flores señaló que también se requiere que la Secretaría envíe un listado actualizado de los veedores acreditados para el concurso para fiscal general. Recordó que al menos ocho veedores no han podido ser contactados por errores en sus correos electrónicos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Actividades para niños en vacaciones: cómo elegir sin presión ni exceso

  2. Comisión del concurso para fiscal aprobó su informe de necesidades: ¿Qué solicitan?

  3. El Oro colapsa entre lluvias e inundaciones

  4. Incendio en el memorial de las víctimas de Crans-Montana, en Suiza

  5. Siguen los siniestros en vía a la costa: Auto chocó contra árbol cerca de Puerto Azul

LO MÁS VISTO

  1. Resultado Barcelona vs Inter: marcador final y resumen del “Partido de la Historia”

  2. Pabel Muñoz sobre alto cobro de la tasa de basura: "En algunos casos no es un error"

  3. Barcelona SC vs Inter Miami: hora, alineaciones y cómo ver el Partido de la Historia

  4. Messi vs Barcelona SC EN VIVO: dónde ver el partido y la agenda oficial

  5. Bad Bunny en el Super Bowl 2026: a qué hora verlo en Ecuador y dónde lo transmiten

Te recomendamos