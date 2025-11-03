Coche bomba de Guayaquil "fue dirigido" a Daniel Noboa, revela ministro Reimberg

El ministro del Interior, John Reimberg, adelantó que "están a días" de detener a los responsables del acto terrorista

El Gobierno del presidente Daniel Noboa señaló que investigará a los autories intelectuales del coche bomba ubicado en Guayaquil.

Más de dos semanas después del acto terrorista, el ministro del Interior, John Reimberg, reveló nuevos detalles sobre el coche bomba que explotó en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil, la tarde del 14 de octubre de 2025.

En entrevista con Teleamazonas, el ministro Reimberg confirmó que el coche bomba que explotó en Guayaquil estaba dirigido a Daniel Noboa, según los primeros resultados de las investigaciones de la Policía Nacional.

"Fue dirigido al señor presidente, fue dirigido a las acciones que el presidente ordenó. Fue un atentado contra él, contra las instalaciones de él para mandar un mensaje, un mensaje que no ha llegado, un mensaje que no nos va a detener, y que fue por el combate que hicimos a la minería ilegal y por el ataque que se hizo en Buenos Aires", acotó el funcionario de gobierno.

Gobierno "está a días" de capturar a los responsables del coche bomba

Por otro lado, el ministro John Reimberg adelantó que las investigaciones han dado resultados y que, de hecho, están muy cerca de detener a los responsables del acto terrorista. "Tenemos una línea investigativa sumamente clara. Como lo he dicho anteriormente, estamos a pocos días de dar con los responsables de este acto", comentó.

Además, defendió el trabajo investigativo que realiza la Policía Nacional y señaló que se han agotado todos los esfuerzos por dar con lo autores intelectuales. "Nosotros hemos logrado resultados. Puedo sacar todos los resultados de las operaciones que hemos realizado en ese día, con resultados contundentes contra los grupos criminales".

Reimberg, además, sostuvo que la acción policial de lucha contra el terrorismo continuará. "Hoy estamos trabajando con una estructura dedicada contra el terrorismo. Hemos creado una unidad contra el terrorismo que tiene que ver, les dan policías militares, agencias internacionales, y que están trabajando arduamente en esto".

La detonación provocó daños materiales en edificios, vehículos y vidrios; las calles cercanas permanecieron parcialmente cerradas. CARLOS KLINGER

Explosión de coche bomba: una tarde de terror para Guayaquil

La tarde del 14 de octubre de 2025, una fuerte explosión sacudió Guayaquil en los exteriores del centro comercial Mall del Sol, ubcado en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil. Según videos, dos individuos habrían abandonado un vehículo con explosivos junto a un edificio, que se encendió en llamas antes de explotar.

La cifra de heridos aumentó a treinta por lesiones provocadas por vidrios de ventanas de edificios y vehículos que se rompieron tras el fuerte estallido. Sin embargo, las autoridades también confirmaron el deceso de un taxista que se encontraba en el lugar.

A pocos metros de la explosión se encontró un segundo vehículo cargado con explosivos que no se detonaron. Según informó el gobernador de Guayas, Humberto Plaza, y el ministro John Reimberg en su momento, se logró detectar el vehículo a tiempo para evitar otra explosión.

