Caso Las Malvinas: tribunal anunciará sentencia el 22 de diciembre

El Tribunal Penal de Guayaquil confirmó que la sentencia en el caso conocido como Las Malvinas se dará a conocer el próximo 22 de diciembre.

El Tribunal Penal de Guayaquil confirmó que la sentencia en el caso conocido como Las Malvinas se dará a conocer el próximo 22 de diciembre, tras concluir la etapa de alegatos finales en uno de los procesos más relevantes en materia de derechos humanos en Ecuador.

(Te puede interesar: Caso Malvinas: Fiscalía acusa a cuatro militares más como autores de la desaparición)

El caso involucra a 17 militares acusados de la desaparición forzada de cuatro adolescentes, ocurrida el 8 de diciembre de 2024 durante un operativo militar en el sur de Guayaquil. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados calcinados el 24 de diciembre en una zona rural de Taura, cantón Naranjal.

Durante la audiencia de clausura, la Fiscalía General del Estado solicitó 34 años y ocho meses de prisión para los presuntos autores directos, además de multas económicas y reparaciones simbólicas para las familias.

También pidió sanciones diferenciadas para cómplices y colaboradores eficaces. Gerardo Menoscal / Expreso

También pidió sanciones diferenciadas para cómplices y colaboradores eficaces. El tribunal, integrado por tres jueces, inició la fase de deliberación tras escuchar los alegatos de la Fiscalía, la acusación particular y las defensas.

La sentencia será clave para determinar responsabilidades en un hecho que ha generado amplia atención nacional e internacional por la gravedad de las violaciones denunciadas. Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas esperan que el fallo marque un precedente en la lucha contra la impunidad en casos de desaparición forzada en el país.

Fiscalía acusa a cuatro militares más como autores de la desaparición

Por segundo día seguido y al cumplirse un año de los hechos, la Fiscalía procesó hasta las 18:00 de este 9 de diciembre de 2025 a otros cuatro militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), a quienes señaló como presuntos autores directos de la desaparición forzada de Ismael, Josué, Steven y Nehemías, en el caso Las Malvinas, ocurrido el 8 de diciembre de 2024 en el sur de Guayaquil.

(Sigue leyendo: Aquiles Álvarez oficializó cambio de nombre a parque en la Coviem y atacó al Gobierno)

Un año del caso Las Malvinas: el proceso podría llegar a cortes internacionales Leer más

La audiencia de juicio se reinstaló a las 10:23 de este martes, por disposición del Tribunal presidido por el juez Jovanny Suárez. No obstante, desde las 10:00 los familiares de los cuatro menores —quienes inicialmente fueron reportados como desaparecidos y posteriormente hallados sin vida— se conectaron a la diligencia por vía telemática, al igual que los militares procesados, quienes participaron desde el Centro de Rehabilitación Social Pichincha N.º 2.

Para los cuatro agentes, la Fiscalía solicitó que el Tribunal imponga una condena de 34 años y ocho meses de prisión, además de una reparación integral de carácter económico y simbólico, que incluye el pago de 800 salarios básicos unificados (equivalentes a 376.000 dólares), la identificación del puente donde los menores habrían sido aislados y la implementación de procesos de capacitación en derechos humanos.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ