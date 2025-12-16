Cartas de lectores | Posible próxima guerra mundial

Los más sensatos creo que tendrían que prepararse para que no empiece, o para que nos dañe lo menos posible

Encuestas en este 2025 han sido realizadas en los Estados Unidos, así como en España, Francia y Gran Bretaña.

Estas muestran que en todos estos países una mayoría de la población, en el caso de los Estados Unidos de hasta el 65 % de sus habitantes, creen posible que se desencadene una tercera guerra mundial en un horizonte comprendido entre cinco y diez años.

Ahora, nada menos que el jefe de la OTAN, Mark Rutte, desde Berlín, advierte que podríamos padecer una guerra “como la que sufrieron nuestros abuelos y bisabuelos”, contra Rusia.

Hay quienes califican este aviso de “cruel”, creyendo que la culpa sería de los Estados Unidos, o porque prefieren ignorar (y así agravar) esa posibilidad.

J. Mit Pau