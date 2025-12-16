Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Premium

Rosa Torres Gorostiza | Más dinero, menos seguridad

Avatar del Rosa Torres Gorostiza

Desde hace veinte meses los ciudadanos pagan más impuestos con la promesa explícita de recuperar la seguridad

La propaganda oficial insiste en mostrar un país que avanza en el combate a la delincuencia. Videos, cadenas y discursos repiten escenas de operativos militares, policías armados y supuestos golpes al crimen organizado. Sin embargo, esa narrativa choca de frente con la realidad cotidiana de los ecuatorianos, que siguen viviendo con miedo. Secuestros, extorsiones, asesinatos y amenazas no son excepciones: son parte del día a día. Y cuando la inseguridad se normaliza, la propaganda pierde efecto y queda al desnudo un problema más profundo: la ausencia de rendición de cuentas.

Desde hace veinte meses los ciudadanos pagan más impuestos con la promesa explícita de recuperar la seguridad. El incremento de tres puntos porcentuales del IVA, aprobado bajo el amparo de la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, ha significado más de 2.000 millones de dólares adicionales para el Estado. Ese dinero salió del bolsillo de una población golpeada por la violencia, el desempleo y el encarecimiento de la vida. La pregunta es tan simple como incómoda: ¿en qué se ha gastado?

El Gobierno no puede seguir evadiendo esa respuesta con generalidades ni ‘spots’ publicitarios. No basta con afirmar que “se está trabajando” o que “las Fuerzas Armadas y la Policía están en las calles”. El pueblo tiene derecho a conocer cifras claras, contratos, prioridades y resultados. ¿Cuánto se ha invertido en infraestructura policial y militar? ¿Cuántos cuarteles han sido modernizados? ¿Cuántos vehículos, equipos de inteligencia, sistemas tecnológicos y programas de prevención se han financiado con esos recursos?

La falta de transparencia alimenta la desconfianza y la desesperanza. Mientras los ciudadanos siguen pagando extorsiones para poder trabajar o vivir tranquilos, el Estado no explica cómo utiliza los fondos que recaudó precisamente para protegerlos. El silencio oficial no solo es una omisión política, es una falta ética.

El presidente de la República y los ministros de Finanzas, del Interior y de Defensa tienen una obligación ineludible: rendir cuentas, con datos verificables y accesibles.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Rosa Torres Gorostiza | Más dinero, menos seguridad

  2. Juan Carlos Holguín | Kast, María Corina y una nueva ola azul en la región

  3. Diana Acosta-Feldman | La luz de Janucá

  4. Rafael Oyarte | Audiencias realmente públicas

  5. Cartas de lectores | Guayaquil merece valorarse y conocer a fondo su potencial

LO MÁS VISTO

  1. Décimo tercero del IESS: quiénes recibirán el pago este 20 de diciembre

  2. Emelec vs. El Nacional EN VIVO: alineaciones y dónde ver el partido de LigaPro 2025

  3. Abogado de Aquiles Álvarez sobre posible allanamiento: "Detrás está la Judicatura"

  4. Los cortes de agua vuelven a Quito: Estos son los horarios y barrios afectados

  5. Emelec debe golear a El Nacional para seguir con vida rumbo a la Sudamericana 2026

Te recomendamos