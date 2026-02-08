Carlos Díaz-Rosillo: "Hay líderes preocupados por lo que salga de Venezuela"

Entrevista | El exdirector de Políticas Públicas de EE. UU. analiza la intervención a Venezuela y su impacto en la región

Carlos Díaz-Rosillo es director y fundador del Centro Adam Smith de la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés) y exdirector de Políticas Públicas de la Casa Blanca durante el primer mandato de Donald Trump.

El 2026 inició con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de la fuerza militar de Estados Unidos. Desde entonces, el régimen chavista y las conversaciones con la administración de Donald Trump están a cargo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El 3 de febrero pasado se cumplió un mes de la captura de Maduro en suelo venezolano por parte del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente completó el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca. Carlos Díaz-Rosillo, director y fundador del Centro Adam Smith de la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés) y exdirector de Políticas Públicas de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, conversa con Diario EXPRESO sobre las consecuencias de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, su impacto en América Latina y los coletazos que puede traer para la política de Ecuador.

La captura de Maduro, una muestra del interés de Trump por América Latina

- El 20 de enero Donald Trump cumplió el primer año de su segundo mandato al frente de Estados Unidos, con varios matices, como su participación en conflictos bélicos y la agresiva campaña migratoria. ¿Cuál es el balance hasta el momento?

El presidente Trump ha venido con todo. Hay que recordar que es el primer presidente de la época moderna y solo el segundo en la historia de Estados Unidos que llega a la Casa Blanca después de haber estado fuera por cuatro años. Sabe lo que funciona, lo que no funciona, y sabe que tiene una ventana bastante estrecha para poder actuar con firmeza antes de las elecciones de medio término. Creo que América Latina va a estar de nuevo como un centro importante de atención para la política exterior de Estados Unidos.

- ¿Una muestra de ello es la captura de Nicolás Maduro?

Absolutamente. Desde el primer gobierno, el presidente Trump estaba muy preocupado por la situación de Venezuela. Algo que aceleró el proceso fueron las elecciones fraudulentas del régimen (en 2024), donde a nadie le cabe la menor duda de que hubo fraude. Líderes de todo el mundo criticaron esas elecciones, decían que Maduro tenía que irse, que era inaceptable que se quedara en el gobierno, pero el único que hizo algo para que se fuera fue el presidente Trump.

- Aunque la captura de Maduro era pedida por gran parte de los venezolanos, también hay incertidumbre sobre cuánto tiempo demorará recuperar la democracia.

Es un proceso de tres fases: la primera fueron varios meses de un despliegue sin precedentes en las costas del Caribe para forzar que el dictador se fuera por sus propios méritos o que los militares lo sacaran. Eso no sucedió y entramos entonces en la segunda fase, que fueron esas dos horas y media de operativo. Ahora estamos en la tercera fase, que es el periodo de reconstrucción. Una transición que va a tardar mucho tiempo. Mucha gente pretende que la democracia llegue de la noche a la mañana. Estamos hablando de un gobierno que prácticamente destrozó el país por más de un cuarto de siglo y ahora eso va a tardar no solamente semanas o meses, sino quizás hasta años.

Delcy Rodríguez asumió la Presidencia de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. efe

Delcy Rodríguez, un 'mal necesario' para los intereses de Estados Unidos

- ¿Cómo evalúa el proceso, con la interacción directa con la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez?

El secretario Marco Rubio ha dicho que este proceso de transición tiene tres etapas. La primera es tomar control operativo del país, de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de inteligencia y de las fuerzas de seguridad. Inevitablemente la opción era la señora Delcy Rodríguez, que es totalmente detestable para el gobierno americano, pero es lo que hay y es la que va a permitir que se pueda tener ese control operativo. Vendrán las siguientes fases: la reconstrucción de instituciones democráticas y, eventualmente, el regreso a la democracia. Pero para eso falta mucho todavía.

- Sin embargo, también se cuestiona la violación a la soberanía de Venezuela. ¿Era un riesgo necesario?

Se ha hablado mucho de soberanía, pero pregunto: ¿dónde estaba esa gente cuando el gobierno de Nicolás Maduro cedió la soberanía de Venezuela a gobiernos como el de China, Rusia, Irán y Cuba? Ahí no hablaban de soberanía, pero en realidad él entregó gran parte del territorio nacional y del control del territorio a potencias extranjeras. Lo que veo es un operativo en el que Estados Unidos defendió sus intereses. El narcorégimen que tenía Nicolás Maduro afectaba directamente a los intereses de Estados Unidos y el presidente Trump va a hacer lo que debe hacer todo presidente para defender los intereses de su país.

Estados Unidos seguirá la ruta del narcotráfico en América Latina

- ¿Eso involucra la posible intervención en otros puntos de América Latina? ¿Esos riesgos están detectados en la región?

Absolutamente. Hay muchos líderes en Latinoamérica que en este momento deben estar muy preocupados porque ahora que salga toda la inteligencia de cómo el gobierno de Maduro colaboró con campañas ilícitas, con el dinero del narcotráfico para financiar a diferentes gobiernos de la región, y ahora que toda esa información salga y el gobierno americano tenga no solamente sospechas, sino evidencia concreta de la manera en que este régimen colaboró con otros movimientos en contra de Estados Unidos, yo creo que van a estar muy preocupados.

- De hecho, el presidente Trump ha estado involucrado con América Latina, incluso demostrando su apoyo público a candidatos. ¿Ellos también son parte de esta lucha?

Sin duda alguna. Con la excepción del caso del presidente Javier Milei (de Argentina) y su partido, y del presidente Nasry Asfura, de Honduras, no ha apoyado directamente a otros candidatos. Pero creo que sí lo va a hacer en las elecciones que vienen, si considera que eso ayuda a los Estados Unidos.

- Ese vínculo ha sido criticado por verse como sometimiento de los líderes de América Latina.

Para el presidente Trump la relación interpersonal con otros líderes es muy importante. Por mucho tiempo ha habido muchos gobiernos en la región que han decidido optar por el modelo chino comunista y el presidente Trump dice: perfecto, si esa es tu elección, aquí todos los que no estén conmigo están en contra de mí. Y aquellos gobiernos, aquellos líderes que demuestren que quieren trabajar con Estados Unidos, como lo ha hecho el presidente Daniel Noboa, van a ser recompensados. No por sumisión, sino porque la relación entre Estados Unidos y América Latina nos conviene a ambos.

Este miércoles 28 de enero del 2026 allanaron casa de Luisa González. @FiscaliaEcuador

Estados Unidos observa al correísmo por presunto vínculo con Maduro

- La Fiscalía de Ecuador abrió una investigación por presuntos recursos ilícitos provenientes de Venezuela (caso Caja Chica) para la campaña presidencial del movimiento político de Rafael Correa. De confirmarse, ¿la Revolución Ciudadana puede ser un objetivo de Estados Unidos?

Sin duda alguna. No solamente en el caso del Ecuador con el presidente Rafael Correa; en el caso de Bolivia con el presidente Evo Morales; o en el caso de Argentina con los Fernández. Cualquier gobierno que haya colaborado directamente con el gobierno de Nicolás Maduro y en contra de los intereses de Estados Unidos, cualquier gobierno que haya llegado al poder por medio de financiamiento ilícito con dinero del narcotráfico o del crimen organizado, cuando Estados Unidos tenga la evidencia concreta, va a enfrentar consecuencias muy serias.

