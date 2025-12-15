Asambleísta correísta Juan González llevará presunto caso de diezmos a la Fiscalía

La bancada oficialista de ADN denunció que González habría solicitado 2.000 dólares a un exasistente de su despacho

El asambleísta y jefe de bancada legislativa de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, llevará el caso de presuntos diezmos denunciado en su contra hasta la Fiscalía General del Estado, según dijo en entrevista con EXPRESO.

A inicios de diciembre de 2025, la bancada oficialista de ADN denunció públicamente un presunto caso de diezmo que apunta al asambleísta González. Según la denuncia, González habría solicitado 2.000 dólares a un exasistente suyo durante el actual período legislativo.

Asambleísta Juan González presentará denuncia en Fiscalía

En entrevista con este Diario, el asambleísta González desmintió totalmente la denuncia de ADN. "Jamás (he solicitado dinero). Él (su exasistente) tendría que demostrar que yo le solicité dinero y que él me realizó algún depósito", respondió de forma tajante y dijo que acudirá hasta la Fiscalía.

Respecto a la vinculación con su denunciante, González reconoció que sí laboró con él en su despacho, pero que fue breve. "Fue mi asistente durante tres meses y salió porque consideré que ya no estaba aportando como debía".

Correísta Juan González dice que ADN "compró" a denunciante

En ese sentido, el asambleísta Juan Andrés González sostiene que la repentina denuncia de presuntos diezmos en su contra responde a una estrategia del oficialismo. "Estoy seguro que ADN lo compró para que, después de las denuncias del caso Porsche, presente esta sinvergüencería".

González incluso señala que no ha podido revisar las presuntas pruebas que tendría ADN. "Me encantaría que se demuestre que existen esas supuestas transferencias. Estoy a la espera de que me convoque el CAL, la Fiscalía, o quien quiera, pero que sea rápido porque el pueblo ecuatoriano necesita otro tipo de respuestas y no que lo distraigan conmigo".

