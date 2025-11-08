ANT reprograma turnos de licencias tras fallas en sistema: conoce las nuevas fechas

La entidad anunció que los turnos de licencias agendados para esta jornada serán atendidos entre el 10 y el 14 de noviembre

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó el viernes 7 de noviembre de 2025 que, debido a las intermitencias presentadas en el sistema AXIS 4.0 durante los últimos días, su personal técnico trabaja de manera prioritaria para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Ante esta situación, la entidad anunció que los turnos de licencias agendados para esta jornada serán atendidos entre el 10 y el 14 de noviembre, en las mismas agencias y en horario de 08:00 a 16:30. Los usuarios deberán presentar su turno impreso con la fecha original, junto con los requisitos correspondientes.

¿Qué trámites de la ATM sí están disponibles?

A pesar de la caída parcial del sistema, la ATM detalló que en los Centros de Revisión Técnica Vehicular se mantienen operativos cinco servicios específicos para la ciudadanía:

Duplicado de placas.

Canje de placas de papel por las provisionales plásticas.

Prechequeo vehicular.

Transferencia de dominio (limitado solo a la recepción de documentos).

Revisión técnica vehicular (atención exclusiva con turno previamente agendado).

¿Qué pasa con las multas de tránsito durante la falla?

Una consecuencia importante de esta inestabilidad tecnológica afecta la visualización de sanciones. Según el comunicado oficial, las infracciones de tránsito contempladas en el COIP que se generen durante este periodo podrían no reflejarse de forma inmediata en el sistema. Estas aparecerán una vez que la plataforma de la ANT restablezca su funcionamiento normal.

Este incidente se suma a las intermitencias reportadas el pasado 25 de octubre, evidenciando una recurrencia en los problemas de la plataforma nacional que impacta directamente en la gestión del tránsito en Guayaquil.

