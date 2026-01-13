Expreso
  Política

Alvaro Rosero
Álvaro Rosero aclara su situación legal y asegura acudir a la Fiscalía voluntariamente.Cortesía

Álvaro Rosero confirma que acudirá a la Fiscalía por caso ligado a Harold Burbano

Rosero asegura que la prohibición para ejercer cargo público desapareció al dejar de ser representante legal

El comunicador Álvaro Rosero aclaró su situación legal respecto a su fallido nombramiento como ministro de Gobierno y confirmó que acudirá a la Fiscalía a rendir su versión libre voluntaria en el denuncia presentada en contra del ministro de Trabajo, Harold Burbano.

En una entrevista con el medio digital Only Panas, Rosero recordó que no llegó a asumir como ministro de Gobierno tras el fallido nombramiento. “Por supuesto, es lo que corresponde. Yo no puedo no ir”, dijo sobre su obligación de presentarse ante la Fiscalía.

El comunicador explicó que la situación se originó por un impedimento legal derivado de su rol como representante legal de una compañía con deudas al IESS. “Automáticamente desaparece la inhabilidad, la razón de la prohibición para ejercer cargo público” al dejar la representación de la empresa, señaló Rosero.

Sobre la convocatoria a la Fiscalía, indicó que su abogado solicitó reprogramar la diligencia debido a conflictos de agenda. “Lo primero era para mí absolutamente nuevo… El abogado de confianza no podía asistir esta mañana a las 9”, aclaró.

Declaraciones del exfuncionario Cristian Marín sobre nepotismo

El 12 de enero de 2026, el exfuncionario del Ministerio del Trabajo, Cristian Marín, aseguró: “Yo voy a ingresar un escrito para que la Fiscalía convoque de manera rápida el día y hora para que el señor Rosero venga a declarar… Hay una estructura de nepotismo que toda esa información le voy a entregar a la Fiscalía para que investigue, esto no puede quedar impune”.

Marín añadió que la investigación debía incluir a la Contraloría y planteó interrogantes sobre familiares de Burbano trabajando en distintas instituciones públicas. Incluso advirtió que, tras la ausencia de Rosero en la segunda cita, solicitaría que “venga con la fuerza pública, que un agente de policía lo detenga y lo traiga a la Fiscalía a que explique cómo levantó el impedimento”.

El exfuncionario insistió en que había recibido presiones para favorecer a Rosero en el levantamiento de la inhabilidad el 18 de noviembre de 2025 y remarcó que este proceso debía esclarecerse ante la Fiscalía con agilidad.

Rosero habla de confusión y "mala información" en medios

Comisión de Fiscalización

Caso Rosero aterrizó en Fiscalización de la Asamblea pero escaló a Fiscalía

Leer más

Rosero calificó como “desinformación” las afirmaciones de Marín sobre presuntas presiones o necesidad de acudir con la fuerza pública. “No hay forma y no hay fondo en esto. No existía la necesidad de que ninguna autoridad intervenga”, dijo. Rosero subrayó que todos los pasos se realizaron de manera legal y transparente.

Durante la conversación, Rosero explicó que la deuda de la compañía que representaba no dependía de ninguna autoridad, sino de decisiones internas de la empresa. “Álvaro Rosero deja de ser el representante legal y la prohibición desaparece automáticamente”, recalcó.

Además, aclaró que su eventual posesión como ministro dependía solo de que el registro de la empresa reflejara la sustitución de representante legal. “No se requería favor de nadie, ni autorización de absolutamente nadie”, enfatizó.

Compromiso con la investigación

Finalmente, Rosero reiteró su disposición a acudir a la Fiscalía a rendir su versión libre voluntaria. “Lo que corresponde es presentarme y atender cualquier pregunta que tenga la fiscal sobre el tema”, afirmó. Confirmó que ya se coordina la fecha con su abogado para cumplir con el trámite legal.

