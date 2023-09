Con el peso de sus errores, Lasso hunde su embarcación

Para los analistas consultados, la muerte persigue al movimiento Creando Oportunidades, más conocido como CREO, tras sus últimos resultados como gobierno y ante su ausencia en las anticipadas elecciones presidenciales y legislativas.

A eso se suma el fracaso de su líder, porque no tuvo habilidad política para enfrentar las dificultades que se le pusieron en frente, opina Paolo Moncagatta, experto en ciencias políticas y decano del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco de Quito. A su criterio, “se puede decir que es un gobierno fracasado, ya que no llega a su término”, lo que generó el declive de CREO, añade el analista político Daniel González.

Este movimiento nació hace 12 años con el fin de llevar a Guillermo Lasso a la Presidencia, algo que logró luego de haber participado en tres contiendas electorales. Sin embargo, Lasso no terminará su periodo.

La madrugada del pasado 17 de mayo, luego del primer día de comparecencias del juicio político que la Asamblea desarrollaba en su contra, él mismo firmó su sentencia: el Decreto Ejecutivo 741, con el que dio paso a la muerte cruzada.

Pero “su total desgaste” se evidenció al no participar en los recientes comicios de agosto, señala González, ya que “seguramente no tenían candidatos” y porque tampoco le convenía a otra organización llegar a acuerdos con CREO, por el “desgaste” y la “extinción del capital político” de Lasso. Por ello, a este movimiento no le va a convenir que para los comicios de 2025 él siga siendo su director o presidente, sostiene el analista.

CAMBIOS Moncagatta sugiere que se obligue a realizar verdaderas primarias, porque es el líder el que escoge a los candidatos.

Debido a este contexto, Pablo Ospina, experto en ciencias políticas y catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, cree que esta organización desaparecerá, porque es un aparato electoral que fue formado alrededor de una figura, por lo que “mientras esta esté en la política, (los grupos políticos) funcionan, pero si sale desaparecen”.

González argumenta que aunque los partidos necesitan liderazgos firmes, eso no significa nacer desde la ideología de una sola persona, además de que nadie debería ser idolatrado. “Si nacen desde el marketing de la persona, mueren”, debido a que esas figuras tarde o temprano se retirarán de la política. Es el caso de los partidos que lideraron Álvaro Noboa, Abdalá Bucaram, entre otros.

Esto porque son movimientos que se construyen alrededor de una persona, desde arriba hacia abajo, reflexiona Moncagatta. “Normalmente, los partidos tradicionales se construyen de abajo hacia arriba”, es decir, desde las bases se elige a sus candidatos con democrática interna, pero “en el caso de CREO no es así”, estima el experto, quien agrega que con la pérdida de la relevancia de Lasso, esta agrupación política será mucho más débil.

Lo que se vendría

Retiro: Para Moncagatta, Lasso se va a retirar de la escena política ecuatoriana “sin pena ni gloria”, al no haber culminado su mandato presidencial. Sin esa presencia, “que jala hacia la escena pública, el movimiento (CREO) va a tener muchas dificultades”, plantea el experto en ciencias políticas y sociales.

Otro líder: González sostiene que Lasso le hace daño a CREO, por lo que “si la organización política quiere sobrevivir en el tiempo tendrá que buscarse otro líder u otra persona que se haga cargo del movimiento”. Esto porque no sumará en ninguna alianza, debido a los resultados con los que termina Lasso su mandato, manifiesta el analista político.

Mea culpa: El fracaso de Lasso no solo se debió a que no supo gobernar, estima Ospina, sino también a que tuvo la idea de que el déficit fiscal era el principal problema del país. “Si crees que no hay que gastar, sino ahorrar, la gente no puede esperar a que estés ahorrando cuando tiene tantas necesidades”.

