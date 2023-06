El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó oficialmente las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas para el próximo 20 de agosto, tras la declaratoria de muerte cruzada por parte del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, bajo el argumento de que “nunca más un presidente de la República quedará a merced de una Asamblea que dedique su tiempo a conspirar”.

Elecciones 2023: Leonidas Iza declinó su precandidatura a la Presidencia Leer más

Lasso, quien estaba en medio de un juicio político, cuando firmó el decreto y pidió el adelanto electoral, hoy 2 de junio de 2023, en una conferencia de prensa desde Carondelet, anunció que no participará en los nuevos comicios.

Inició su discurso asegurando que "hoy les habla Guillermo Lasso, un ecuatoriano más, un padre, un abuelo". Señaló los motivos que lo llevaron a disolver el legislativo y mencionó el tema de la violencia criminal que se recrudeció, según él, tras la pandemia. Añadió "los demócratas no nos aferramos al poder".

🔴 #EnVivo | Conferencia de prensa del presidente Guillermo Lasso, desde el Palacio de Carondelet. https://t.co/9YTO9A2Xlq — Diario Expreso (@Expresoec) June 2, 2023

"En las próximas elecciones tendremos el poder de escoger entre dos opciones muy claras, democracia o autoritarismo", dijo el primer mandatario. Así mismo explicó el honor que le representa llevar el cargo de presidente de Ecuador y argumentó: "Yo amo la libertad que goza cada ciudadano para perseguir su sueño y si mi deber me exige que me desprenda de mi cargo, pues así lo haré, no una sino mil veces... Es por eso quiero anunciar que no participaré en las elecciones de agosto".

Andrea González: La ambientalista será el binomio de Fernando Villavicencio Leer más

Otros nombres a la presidencia. El primero en confirmar su precandidatura fue el exlegislador Fernando Villavicencio. Daniel Noboa, otro de los asambleístas destituidos, también está en la lista, así como Jan Topic, un joven empresario que ha sido soldado de la Legión Extranjera Francesa, combatió en África, Siria y Ucrania.

El partido del expresidente Rafael Correa todavía no ha anunciado su candidato, mientras que Leonidas Iza, quien buscaba la Presidencia de la República con Pachakutik, dijo no hay las condiciones en ese movimiento político.