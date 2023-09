Yasuní: Las declaraciones de Lasso fueron "reflexiones" sobre la consulta popular

Se cumplirá la voluntad popular. A las pocas horas de que el colectivo Yasunidos difundiera un video con una postura adversa del presidente Guillermo Lasso sobre la consulta popular del Yasuní, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, indica a EXPRESO el contexto en que el primer mandatario se pronunció.

El 6 de septiembre, junto a un comunicad, el colectivo Yasunidos difundió un dos videos con declaraciones del mandatario respecto a la consulta popular. "El presidente Guillermo Lasso pretende quebrar el mandato democrático", señala la publicación.

En los videos el presidente declara que "(...) es inaplicable la consulta, es inaplicable el Sí. Comprendan, no es posible; y vamos a sostener esta posición el mayor tiempo posible (...)". Asimismo, en otro de los extractos, el mandatario señala que "no queremos que termine la producción del bloque 43 (...) y no vamos a a poyar ni pujar ningún trámite, por ahora, no".

Aunque el colectivo Yasunidos alertó que el presidente Lasso "pretende quebrar el mandato democrático", en declaraciones para este Diario, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, se ratifica en que el régimen respetará los resultados de la consulta popular.

Resultados Según los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral, el Sí en la consulta popular ganó con el 58.95% de los votos.

En principio, aclara que el pronunciamiento del presidente fue en un acto público realizado el 5 de septiembre en Carondelet con representantes de las comunidades de amazónicas. "Lo quieren hacer pasar como que alguien lo grabó, pero esto fue un acto público que está en las cuentas de la Presidencia de la República", añadió.

Sobre las declaraciones del mandatario, Cucalón, quien estuvo presente en dicho encuentro, hace hincapié en que no se dijo que no se acataría con los resultados de la consulta popular, pero que el presidente y demás autoridades de Estado sí expresaron sus criterios.

Los videos corresponden a una reunión del mandatario realizada el 5 de septiembre en Carondelet. ARCHIVO

"Lo que sí dijo (el mandatario), y sale en el video, es que tiene una profunda preocupación sobre la aplicabilidad del tema", dice Cucalón en relación al plazo de un año que, según el dictamen de la Corte Constitucional, dispone el Estado para desmontar la infraestructura instalada en el bloque 43 para la explotación petrolera.

Al ser consultado sobre la declaración del presidente Lasso de "no queremos que termine la producción del bloque 43", el ministro explica que el mandatario se refirió a un pedido de los dirigentes sobre que "eso (explotación petrolera) no debe parar porque ellos viven de eso".

Asimismo, se ratificó en que, hasta el término de su mandato, el régimen de Guillermo Lasso respetará los resultados de la consulta popular. Sin embargo, señala que los expresado por el mandatario y demás autoridades de Estado son "reflexiones" del tema.

