La reconstrucción del tercer informe sobre el asesinato del general Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) sí será posible. Eso aunque el perito argentino Roberto Meza Niella señaló este jueves 1 de junio que el material para rearmar el informe del caso no está completo y falta información.

El perito señaló que de los 10 elementos esenciales para la reconstrucción faltan solo dos que ya se han solicitado para la reconstrucción. Habrá un plazo de entrega de cinco días y después de eso se trabajará en rehacer el documento que desapareció en el gobierno del expresidente prófugo, Rafael Correa y que contiene los nombres de los autores intelectuales del asesinato del oficial que ocurrió en diciembre de 2010.

El consultor advirtió que todos los nombres que aparecieron en 2013 como sospechosos de ser autores intelectuales en el caso Gabela volverán a estar en el informe que están por reconstruir. En redes sociales se han filtrado nombres de los posibles sospechosos entre ellos el expresidente Rafael Correa y el general Rodrigo Bohórquez

El experto dio a conocer las conclusiones del informe diagnóstico luego del análisis de la información que recibió hace 15 días. Dijo que el 17 de mayo recibió 26.444 hojas que contenían documentos relevantes e irrelevantes para la reconstrucción. Entre los hallazgos: había más de 50 CDs mal grabados, vacíos o con claves a los que no se pudo acceder. En 12 de las 18 cajas las envió la Secretaría de la Mujer el perito y su equipo esperaban encontrar la mayor cantidad de información pero en ninguna de ellas hubo una versión del tercer informe o informe final.

Dijo que hay que aclarar que en la documentación encontraron tres versiones de 96, 108 y 46 hojas. En ninguna de ellas había sumillas ni había firma de responsabilidad, precisó. Las versiones se encontraron en la documentación remitida por la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. Destacó que las tres versiones del informe ninguna tiene fecha y no se puede decir cuál es la primera que se elaboró. Indicó que la de 96 páginas tiene membrete, no sumillas ni firma. La de 108 tiene error en el membrete, pero no tiene pie de página y sí muchas anotaciones. La de 46 tampoco tiene firma de responsabilidad.

Informó que en las versiones uno y dos se habla de delincuencia común como la motivación del asesinato y la tercera habla de robo pero las tres versiones tienen fuentes tipográficas diferentes. Las hipótesis en las versiones uno y dos son diferentes y la tercera no tiene hipótesis.

Meza dijo que en noviembre de 2013 se hizo una reunión del Comité Interinstitucional a cargo del caso Gabela en el ECU-911 de Quito. Afirmó que esa es importante porque ahí se dio a conocer los resultados del tercer informe. Encontraron el acta de la reunión del ECU en lo enviado por la Secretaria de Seguridad pero no tenía firmas de responsabilidad la copia analizada. Aseguró que en el listado del quórum hay espacios en blanco entre varios nombres y reiteró que eso es llamativo al igual la existencia de dos ejemplares del acta. Una con seis y otra con siete hojas y en ellas se lee la palabra confidencial que tenían las dos actas en las que hay hipótesis.

De los 10 elementos probatorios esenciales para la reconstrucción del tercer informe solamente faltan dos elementos y ya fueron solicitados a la comisión que ya está oficiando a las instituciones que sean necesarias para poder recibir y de esa manera realizar esa esa reconstrucción. Roberto Meza Niella, perito a cargo de la reconstrucción del caso Gabela.

Compararon coincidencias con las versiones de los informes finales. La primera coincidía con el segundo informe y la segunda con el primer informe.

Mientras que en las cajas que envió la Secretaría Jurídica de la Presidencia en una encontraron un documento emitido dos años después de la entrega del informe final entregado por el perito.

Tiene firmas, 45 páginas y 18 anexos. Este informe tenía como base y respaldo el informe sin firmas de responsabilidad por lo que Meza dijo que el Comité Interinstitucional para elaborar su documento se basó en un informe sin firma de responsabilidad que decía que la muerte de Gabela no tenía relación con las denuncias de los Dhruv.

Otra de las cosas que le llamó la atención al perito es que el borrador que usó el Comité Interinstitucional conformado en el correísmo para determinar las causas de la muerte de Gabela es uno forjado que no tiene nada que ver con lo que hicieron, que no tiene firma de responsabilidad y que "no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros concluimos en el 2013".

El perito recordó que en 2014 denunció que le pidieron que elimine partes del informe en un email. Entre esas cosas que se borren las conclusiones y anexos completos.

Finalmente Meza recordó que entre las personas que acudieron a la reunión del ECU-911 estuvo el exministro del Interior José Serrano y una persona de la exSenain pero que sus nombres no se encuentran en el acta que ellos analizaron.