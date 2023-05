El experto argentino Roberto Meza y su equipo llegaron con la intención de reconstruir el informe sobre la muerte del general Jorge Gabela que desapareció en el gobierno de Correa. Su trabajo oficialmente no inicia.

- Han iniciado los primeros pasos para rehacer el tercer informe del caso Gabela.

- En realidad todavía no hemos iniciado. Todavía no hemos recibido ningún tipo de información como para comenzar a hacer los trabajos.

- ¿Qué documentos necesitan para la reconstrucción?

_ En su momento tuvimos muchos documentos. Por ejemplo, el proceso precontractual, contractual, entrega de los helicópteros, la investigación fiscal y después gran parte del material fue recabado por nosotros.

Quien amenaza es quien no quiere nuestra presencia ni que se reconstruya ese informe.

Roberto Meza Niella, perito argentino

- ¿Con qué se relacionaba el material?

- Por ejemplo, tuvimos que corroborar toda la información de la investigación fiscal, eso hizo que tengamos que conocer varios lugares de Guayaquil donde se suscitaron algunos hechos, tuvimos que conocer la casa del general Gabela para la reconstrucción que en su momento hicimos en 3D, entrevistas con los diferentes autores materiales presos, entrevistas a los generales, a los que intervinieron en el proceso de contratación, entrevistas a técnicos aeronáuticos, pruebas de polígrafo y diligencias para sustentar nuestro trabajo.

- ¿Se necesita otra vez eso?

- No estamos hablando de una nueva investigación, sino de una reconstrucción. Es decir que con el material que suponemos está dentro de lo que vamos a recibir, está todo lo que utilizamos en 2013 como para realizar nuestro informe que está hasta hoy perdido.

- Es tan voluminosa la información que necesitan 15 días solo para analizarla.

- Sí porque en 2013 dejamos más de 40 cajas de información. Esperamos recibir esa misma cantidad y verificar cada documento porque no es simple traspaso de información, es la responsabilidad que asumimos desde la entrega.

Se refiere a un profesional farsante que sus propios ministros contrataron en su oportunidad.

Roberto Meza Niella, perito argentino

- Correa no puede creer que no tenga respaldo del trabajo o que olvidó el nombre de los autores intelectuales.

- Me extrañó el comentario. Contesté uno de esos tuits porque creo que en ningún momento he dicho que he olvidado el nombre de los autores intelectuales. Siempre dije que no lo iba a decir sin un respaldo documental o sea que por ese lado creo que está un poco mal informado el expresidente. Por otro lado, creo que él se debería informar un poco mejor porque justamente el contrato que firmamos con una cartera de su gobierno exigía que no tengamos ningún tipo de copia.

- Es común cláusulas que impidan quedarse sin algún elemento de sustento.

- No es tan común. Hay que entender que cuando es contratación privada esta pone las reglas de juego. A partir de ese momento uno se ajusta a las cláusulas de un contrato.

- Compareció a la Fiscalía y dio los nombres de los posibles autores intelectuales del asesinato del general Gabela.

- Sí, el 18 de junio del 2018, por eso me extraña que el expresidente haya dicho que yo me olvidé de los nombres siendo que puedo no tener presente por ahí una sucesión de hechos porque es un caso complejo, pero los nombres de los autores siempre estuvieron presentes en mi cabeza.

- Si lo que recibe no es suficiente, ¿podría ser que la reconstrucción no se haga?

- Vamos a insistir en el material después de este diagnóstico que es importante porque el país tiene que saber qué es lo que efectivamente hay. No sé si la gran mayoría sabe cuál es la documentación que existe, cuál entregamos y qué falta. Vamos a insistir en la información que creemos que hace falta y en caso que no se concrete creo también positivo darle a la justicia las herramientas para que pueda en algún momento responsabilizar a las personas, eso también sería buen camino hacia la verdad y la justicia.

- ¿Lo han llamado a ofrecer dinero o ha tenido amenazas?

- No hemos tenido ofrecimiento y no creo que lo tengamos. Sí hubo amenazas cada vez que surge el caso Gabela y han sido en redes sociales. Pero que el contexto habla a las claras de que quien amenaza es alguien que no quiere nuestra presencia en el país, que no quiere que se reconstruya ese informe o que salga a la luz lo que en su momento salió dentro de un determinado ámbito político.