El trabajo del perito Roberto Meza, quien tiene que reconstruir el tercer informe en el caso Gabela, no debería estar supeditado a lo que ocurra en la Asamblea con el juicio político al presidente Guillermo Lasso.

“Porque eso es gobierno y lo nuestro es Estado”, es la opinión del experto argentino, que recibirá la información recopilada por la Comisión de Coordinación, encargada de hacer cumplir la sentencia de la Corte Constitucional sobre la reconstrucción del tercer documento de la muerte de Jorge Gabela Bueno, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), ocurrido en diciembre de 2010.

Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación e integrante de la Comisión de Coordinación, integrada por disposición de la Corte Constitucional, coincidió en que como es sentencia “es de fiel cumplimiento y no se puede deslindar de esa responsabilidad el Estado ecuatoriano”.

Oficialmente, el trabajo del perito Meza iniciará con la recepción de la información que la comisión solicitó a unas 45 entidades. La mayoría remitió lo solicitado. Otras como la Asamblea o la Fiscalía, que no están obligadas, aún no responden el pedido.

Este lunes, el perito presentó a su equipo de trabajo y anunció cuáles serán los siguientes pasos. Una vez que reciba la información prevista para hoy o mañana, se tomarán 15 días para hacer un diagnóstico de lo que recibe.

Él y su equipo tendrán que reconstruir el documento desaparecido en el gobierno del prófugo expresidente Rafael Correa. En él se habrían señalado nombres de los posibles autores intelectuales, de lo que Meza reconoció que “sí fue un crimen”.

Aseguró que su trabajo será técnico. Desconoce dónde están los actores que participaron en el caso y, a diferencia de la primera consultoría, en la que el contrato le obligaba a no guardarse copias del informe, en esta ocasión sí habrá al menos seis ejemplares.

Su aspiración es que se pueda decir al Ecuador la verdad de lo ocurrido en diciembre de 2010, cuando Gabela fue asesinado. Eso a pesar de que reconoció que no es una tarea fácil porque no saben el estado de la información o qué pasó con ella, “porque como toda información trae aparejado el malestar de muchas personas que están involucradas, que tienen influencia y poder, y seguramente no estarán muy a gusto con esto”.

El perito espera entregar resultados antes de 90 días. En esta causa, la Corte Constitucional declaró que se vulneró la dimensión individual y colectiva del derecho a la verdad por la simple negativa a la entrega de la información. Es que, hasta la fecha, los familiares de la víctima y la ciudadanía no han logrado acceder a los documentos que se relacionan con los hechos sobre el caso.

Previo a anunciar en los siguientes 15 días si es posible o no la reconstrucción del tercer producto, el perito dijo que la información que reciba irá en cadena de custodia y será corroborada punto por punto, porque será el material sensible con el que van a trabajar. La cotejará con la que se entregó en el Comité Interinstitucional durante el correísmo.

No se trata solo de documentos que vienen de instituciones como la Fuerza Aérea, sino grabaciones y material digitalizado que se obtuvo en su momento. “Esto nunca fue una pericia ordenada por la justicia, fue una situación extrajudicial que se rige por otras normas”, explicó. Patricia Ochoa, viuda de Gabela, ha sostenido siempre que el crimen de su esposo no fue por la delincuencia común, sino que fue producto de sus denuncias en el caso de la compra de los helicópteros Dhruv.

Uno de los señalados en el caso es el exministro de Justicia y actual asambleísta Lenín Lara. Dijo que se ha esperado mucho tiempo y es necesario todo lo que se ha hecho. Se mostró dispuesto a colaborar para que los hechos se aclaren y que las conclusiones se debieron dar sin todo lo que se ha dado hasta el momento. Además, calificó a la situación de política.

Ochoa responde a Correa

En su cuenta de Twitter, el expresidente Rafael Correa señaló que no se le puede creer al perito que “no tiene respaldo de su trabajo o que olvidó el nombre de los autores intelectuales”.

Mencionó que a Roberto Meza le pagarán más de un cuarto de millón de dólares por el trabajo y que eso podría incurrir en peculado.

La respuesta de Patricia Ochoa no se hizo esperar. “Pobrecito Correa, habla de peculado. Y por qué no dice lo mismo cuando sus funcionarios compran una caja fuerte para guardar el tercer producto y sus propios funcionarios lo hacen desaparecer”. Le pidió que converse con su exministro de Justicia, Lenin Lara”.

El detalle

Integrantes. Integran el equipo de peritos: Roberto Meza Niella, Horacio Martin, Francisco Panozzo y Silvana Itati Guirula.