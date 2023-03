El contexto. El martes por la tarde, el presidente Guillermo Lasso cumplió con la disposición de la Corte Constitucional de ofrecer disculpas públicas en nombre del Estado a la familia del excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Gabela. También anunció los nombres de la comisión que se encargará de gestionar el tercer informe.

Arturo Moscoso es uno de los miembros de la comisión del caso Gabela. Espera que la reconstrucción del tercer informe de la muerte del general Jorge Gabela no supere los tres meses.

- ¿Han tenido ya alguna reunión como comisión?

- La única reunión que hemos tenido fue en el acto de disculpas por parte del presidente en nombre del Estado, la señora Patricia Ochoa, viuda de Gabela y la conformación de la comisión, pero inmediatamente ya nos hemos puesto a trabajar, a trazarnos una hoja de ruta, a contactar con el perito para tener las reuniones pertinentes y facilitarle el trabajo para que logre reproducir ese tercer informe desaparecido.

- Aparte de lo mencionado, ¿qué han puesto de prioridades en la hoja de ruta?

- La prioridad principal es lograr que el perito se comprometa a hacer esta reproducción de este informe en el tiempo que ha señalado la Corte Constitucional. No sabemos si será suficiente el tiempo, para que el perito lo haga así es que eso será lo principal. Lo segundo va a ser facilitarle los recursos, insumos y accesos que requiera el perito para hacer su trabajo.

Caso Gabela: dos exlegisladores y un jurista en el nuevo comité Leer más

- Conocen si esos insumos y elementos que el perito necesitaría están en archivos?

- No sabemos porque como se sabe, el tercer informe desapareció. Pero el presidente Guillermo Lasso ha dispuesto que todos sus ministros y todas las instituciones ligadas al Poder Ejecutivo estén en absoluta apertura a la comisión y al perito para que consigan la información que requieran para llevar a cabo este informe para hacer la reproducción.

- Si es que no tienen la información, ¿qué van a hacer?

- Bueno, eso dependerá de si es que se tiene o no se tiene, no podemos elucubrar sobre qué pasará. La idea es que se consiga y se logre reproducir toda la información, veamos en el camino qué es lo que sucede y si se puede lograr o no.

- Al perito Meza le tocaría hacer una nueva consultoría o cuál sería la figura con la cual él tendría que ayudar.

- No hemos hablado todavía con el perito de ese tema, habrá que ver cuáles son las condiciones de trabajo, evidentemente si hay un trabajo que tiene que ser remunerado, pues el Estado deberá poner a disposición los recursos que sean necesarios, sea la figura jurídica que sea que se utilice, pero claro nadie puede trabajar gratis y si hay recursos que desembolsar, el Estado deberá asumir.

Patricia Ochoa: “No vendo a mis muertos, no quiero plata, busco la verdad” Leer más

- ¿Hay algún marco legal para el trabajo de la comisión, presupuesto, personal de apoyo o cómo va a funcionar?

- El marco que tenemos es un marco de tiempo, son tres meses y tenemos que ajustarnos a ese marco porque está dispuesto en la sentencia de la Corte. En cuanto a recursos y presupuesto, pues eso se verá de acuerdo a las necesidades que tenga la comisión y el perito de acceder a recursos de presupuesto, y eso se irá mirando sobre la marcha.

- Pero, ¿total apertura?

- El Gobierno tiene total apertura para facilitar todo lo que se necesite a la comisión y al perito para que se reproduzca el informe, ese es el compromiso del Gobierno.

- ¿Cómo van a ser los servicios que van a prestar?

- No hemos pedido ninguna remuneración ni prebenda.

- Pero van a tener que reunirse, ¿ya saben dónde?

- Ahora las reuniones se pueden hacer por Zoom y no hay problema con eso, la logística creo que es lo de menos.

- Los próximos pasos o líneas de acción, considerando que el tiempo se les viene encima, ¿cuáles serán?

- Bueno, esto depende mucho de lo que nos plantee el perito en cuanto a requerimientos de trabajo. Lo que tenemos que hacer es facilitarle todo lo que él necesite para que pueda hacer su trabajo en el plazo establecido, eso es lo más importante en este momento.

- Con qué conocimiento del caso llega a esa comisión.

- El conocimiento que creo que hemos tenido todos los ciudadanos en el Ecuador, la sentencia de la Corte y evidentemente nos iremos inteligenciando más. Lo importante es que tengo dos excelentes compañeros de trabajo en la comisión: Sebastián Palacios y Jeannine Cruz, quienes estuvieron en la comisión de la Asamblea que investigó el caso y ellos también tienen un conocimiento muy profundo del tema.