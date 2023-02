CONTEXTO: El 17 de febrero pasado se hizo público el fallo de la Corte Constitucional en torno a una acción de protección que busca esclarecer el asesinato de Jorge Gabela, un general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que cuestionó la compra de siete helicópteros en el gobierno de Rafael Correa.

El fallo de la Corte le permite a Patricia Ochoa, viuda del excomandante de la FAE, tener acceso al informe final sobre el asesinato de su esposo, ocurrido el 29 de diciembre de 2010, que se la investigó inicialmente como un robo con muerte. El documento o ‘producto tres’, como se conoció al informe, fue elaborado por el perito argentino Roberto Meza y su contenido estaba relacionado con la información de los autores intelectuales del crimen. El perito dijo públicamente que ese informe lo entregó en julio del 2013 al gobierno de Correa, en específico al ministro de Justicia de entonces, Lenin Lara. Este confirmó que recibió el documento, pero aclaró que desconocía el sitio donde reposaba, pese a que esa cartera de Estado tenía la responsabilidad de resguardarlo. Ahora, con el fallo de la máxima Corte, el Estado debe contactar al perito Meza y, en el plazo de tres meses, obtener un nuevo ejemplar del informe.

¿Qué significa el fallo de la Corte Constitucional luego de 12 años de insistir por justicia?

Jamás pensé, en mi vida, en estos doce años y meses de lucha que iba a lograr este dictamen de la Corte Constitucional. El día que lo recibí no lo creía, pensé que se me estaba tomando el pelo una vez más. Y es que permitir que tengamos acceso a la información pública, y a nosotros como familia, la verdad - esa que no nos ha querido dar el Estado durante tantos años- es darle a mi causa, a mi lucha, un pequeño empujón que debió darme hace años la justicia.

El correísmo ha dicho, luego del fallo de la Corte, que ha actuado de manera política en el caso Gabela; y que es una cortina de humo en medio de la nube de presuntos actos de corrupción que ensombrece al Gobierno de Guillermo Lasso.

Creo que la mayoría de los ecuatorianos, los que no nos dejamos ‘lavar’ el cerebro con falsas promesas, tenemos claro cómo trabajó el correísmo esos 14 años; sobre todo los diez años de la administración del expresidente Rafael Correa, quien desde una sabatina dictaba sentencias. Yo creo que está demás decir que la cortina de humo siempre la han utilizado ellos desde las más altas esferas del Estado. Fueron ellos los que se acostumbraron a esas cortinas de humo, pero bien dicen: cada ‘ladrón’ juzga por su condición.

¿Qué cree usted que tropezó la investigación y el acceso al ‘tercer producto’ que esclarecería a la muerte de su esposo?

Es claro. Si la primera investigación intervienen ciertos funcionarios públicos de alto rango, en la segunda forman un Comité Institucional conformado solo por ministros de Estado y al final de cuentas lo único que hay es una farsa de investigación. Creo que nada más trataron de que se investigue para borrar las huellas que había dejado el delito de asesinato y ellos lavarse las manos que no pasó nada, que era un delito común cuando en realidad hay algo que se está escondiendo y es lo que yo siempre he creído: que el asesinato del general Gabela es un crimen de Estado.

¿Qué espera ahora la viuda de Gabela con este nuevo fallo?

Yo lo que quiero que quede claro es que no pido que me tengan pena ni que me paguen algún valor económico. Porque yo no vendo a mis muertos, no quiero plata. El general Jorge Gabela, mi esposo, nunca se vendió. Yo busco la verdad.

¿Cree que el ‘tercer informe’ la sorprenderá o ya sabe los nombres e información que contienen y solo necesita constancia?

Sí, esa conversación la tuve cuando llegó por segunda vez al Ecuador, en junio del 2018, cuando vino a declarar en la Fiscalía. Traído por el señor presidente de ese entonces Lenín Moreno. Él tuvo una reunión privada con mi cuñado y conmigo, ahí me habló de la existencia del ‘tercer producto’, que sabíamos que existía por los documentos de entrega y recepción. Él me dijo que efectivamente existía y me dio los nombres de los supuestos actores intelectuales del asesinato de mi esposo.

¿Quiénes son, según la investigación del perito Meza?

Los nombres coincidían con el de las personas que siempre sospeché y con las personas con las que mi esposo trató en su carrera militar. El perito declaró ante la Fiscalía, en el caso de ejecución extrajudicial, en 2018, que los presuntos culpables fueron militares, vendedores de armas y políticos, pero cuando le pidieron detalles no pudo decir más por la cláusula de confidencialidad que le hicieron firmar.

¿Considera que habrá un antes y un después de la reaparición del ‘tercer producto’?

Lo importante es que el asesinato del general Gabela está como una ejecución extrajudicial en la Comisión de la Verdad de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado; y cuando se trata de Derechos Humanos no se puede hablar ni de reserva, ni de confidencialidad. Pienso que el ‘tercer producto’ puede ser un aporte para comparar esos datos, con lo que hasta ahora ha investigado la Fiscalía; o con lo que logre en cinco o seis meses avanzar en su investigación. La Fiscalía General del Estado contrató a una doctora en perfilación criminal para que acompañe en el caso al mismo fiscal que está llevando el caso. Quizás esta investigación tenga datos que coincidan con el tercer producto, aunque también creo que esa investigación (‘el producto tres’) tiene cosas que están alejadas de la verdad.

¿Cree en el 'tercer producto'?

Estoy segura que hay datos transparentes, como el que no aceptó poner el perito Meza cuando un ministro le pidió que hable en su informe en contra de mi hija. Él me lo contó, y cuando lo hizo confirmé lo que había escuchado con anterioridad en una de las audiencias de juicio de uno de los implicados del asesinato de mi esposo; el que dijo que lo habían golpeado para que mienta y declare que tenía una relación sentimental con mi hija. Preparaban una farsa.