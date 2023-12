Paúl Ocaña: “las presiones políticas las queremos fuera del concurso”

La audiencia por la acción de protección que interpuso el Colegio de Abogados de Pichincha para que se suspenda el concurso de renovación parcial de siete jueces de la Corte Nacional de Justicia (CJN) está previsto que se realice hoy, 14 de diciembre del 2023. Los accionantes esperan que la justicia les dé la razón.

¿Le inquieta que hayan pasado más de dos semanas desde que pusieron la acción de protección para que se llame a esta audiencia?

Hay que partir diciendo que una vez que la presentamos en primera instancia estaba conociendo una jueza encargada que incluso nos mandó a completar la acción de protección. Pero al día siguiente regresó la jueza titular y revocó la providencia de la encargada porque consideraba que la acción estaba clara. Por eso señaló para el 14 de diciembre la audiencia.

¿Cuáles son los puntos principales que se cuestionan del concurso?

Son algunos, pero lo que más llama la atención es la falta de publicidad que ha existido sobre los postulantes, contra quienes no tenemos nada, sino por la legitimidad del concurso. Otra razón es la llamada prueba de confianza que piden repetir no a todos, sino a solo 95 porque el sistema ha fallado y no se tiene sus calificaciones. Seguramente, las personas que ellos querían que obtengan buenas notas no las tuvieron.

Si no hay una resolución favorable, lamentablemente esto podría continuar incluso después que haya jueces.

¿Pese a los cuestionamientos, el concurso sigue sin contratiempos?

En efecto, hasta un comité internacional que está liderado por el doctor Diego García Sayán ha llegado a conclusiones que cuestionan el concurso y, pese a ello, el Consejo de la Judicatura sigue con el proceso y no pasó a la sugerencia de que se regrese y se enmienden estos errores para que el concurso sea transparente.

¿Cree que se sigue por presiones externas?

Eso es lo que quisiéramos saber, pero en tal caso nosotros como gremio de abogados lo que buscamos es transparencia e independencia judicial para que no haya presiones políticas o de otros sectores.

Da la impresión de que solo el Colegio de Abogados de Pichincha se ha apersonado del tema, ¿qué sucede con los demás gremios en provincias?

Hay que aclarar que la acción de protección no solo la presentó el Colegio, sino también la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, de la que también soy presidente. Ahí se aglutinan los diversos colegios de abogados del país.

¿Entonces no están solos en esta pelea por frenar el concurso de la Judicatura?

En efecto, para tomar la decisión de poner la acción de protección se hizo primero la consulta tanto al directorio del Colegio de Abogados de Pichincha como a la Federación Nacional y en forma democrática han decidido que se adhieren a esta medida.

No tengo, ni mi hermana que también es abogada, ningún interés de ser funcionario judicial, como he escuchado.

¿Y otros sectores que le hayan hecho saber que les apoyan?

Sí, de hecho conozco que hay, al menos, cinco amicus curiae hasta el momento y podrían ser más. Nosotros lo que buscamos es que el sistema judicial sea creíble. Vemos que ahora todo es caótico y la gente ya no cree en la justicia.

A inicios de semana, el presidente de la CNJ, Iván Saquicela, sufrió un revés cuando no obtuvo el apoyo para una moción que cuestionaba el concurso, ¿qué opinión le merece?

A mi criterio era importante que la CNJ, que es el tribunal máximo de la justicia ordinaria del país, pueda pronunciarse sobre este concurso. Ahora, el hecho de que existan personas que estén de acuerdo o en contra es democrático y se respeta el criterio de cada juez, siempre y cuando sea fundamentado y motivado.

¿Cuál sería el riesgo de concluir este concurso con todos los cuestionamientos que existen?

El primer riesgo es para el sistema judicial, porque deja de ser creíble o es menos creíble lo actuado por las críticas y cuestionamientos que ha recibido el concurso. Y eso significa que también va a ser menos creíble para la sociedad ecuatoriana.

¿Qué sucede si en la audiencia de hoy no se les da la razón y el concurso sigue?

Siempre hay la posibilidad de presentar un recurso de apelación y escalará a jueces de Corte Provincial. Si fuese necesario se puede presentar una acción extraordinaria de protección con el objetivo de que los jueces de la Corte Constitucional se puedan pronunciar.

