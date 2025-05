Patiño: "No apoyamos la ley porque es inconstitucional, no tiene nada de económica"

Sin tomar decisiones. El asambleísta Ricardo Patiño, de la Revolución Ciudadana (RC), denunció una falta de democracia en la Asamblea Nacional durante su primera semana de trabajo. Así lo afirmó en una entrevista a Teleamazonas: “En las dos sesiones del Pleno de la Asamblea no hemos podido tomar la palabra. El pueblo eligió a 66 asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) y no se nos ha dado la palabra”, dijo el asambleísta sobre la conformación del Legislativo.

Esta situación, según Patiño, se evidencia en la elección del Consejo de Administración Legislativa (CAL), donde la RC describe el proceso como una "negociación vergonzosa" voto a voto.

La renuncia de Mónica Salazar

Patiño critica la designación de Mónica Salazar, quien renunció a la bancada de la RC antes del 14 de mayo, como representante de la RC en el CAL, a pesar de que su renuncia, según Patiño, ya estaba registrada.

Señala que Salazar públicamente manifestó su apoyo al gobierno y se reunió con el ministro de la Gasca. Patiño contrasta esta situación con la práctica de gobiernos anteriores, donde se respetaba la representación de los partidos en organismos como el CAL, incluso aquellos con menor número de legisladores.

La RC también cuestiona la designación del asambleísta Sergio Peña en la Comisión de Ética, alegando que la bancada no tuvo participación en la decisión. Patiño utiliza la analogía de un partido de fútbol para ilustrar la falta de respeto a la democracia, comparando la situación con que el equipo contrario elija al director técnico y los jugadores.

Ley contra las economías ilegales

Ricardo Patiño también se pronunció sobre el proyecto de Ley contra las economías ilegales relacionadas con el conflicto armado interno, que fue remitido por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional el sábado 17 de mayo con carácter de urgencia económica.

“No respaldamos esta iniciativa porque consideramos que es inconstitucional y no aborda temas económicos”, expresó Patiño. Además, sostuvo que “el Gobierno no requiere de esta ley, sino de capacidad para enfrentar la delincuencia, algo que hasta ahora no ha demostrado”.

La integración de la Comisión de Fiscalización obliga a mirar al pasado. Hace más de 10 años, cuando el correísmo (entonces Alianza PAIS) tenía las riendas de esa mesa, los juicios políticos no prosperaban.



El legislador también criticó duramente la gestión en seguridad del Ejecutivo: “El Gobierno ha fracasado completamente en esta área. La delincuencia tiene el control del país. El llamado Plan Fénix no existe”, concluyó.

