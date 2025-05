Correísmo presentará acción de protección para intervenir en el Pleno

El subcoordinador de la Revolución Ciudadana (RC), anunció este 20 de mayo de 2025 que los legisladores de la bancada correísta presentarán una acción de protección para que el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, le permitan participar a é y a sus compañeros del bloque en las sesiones del Pleno del Legislativo.

"La acción de protección la presentaremos en las próximas horas para que se otorgue el derecho del bloque, que representa más de cuatro millones de voluntades", dijo González sobre el recurso que interpondrá con el "objetivo de tener vocería". Se "ha violado el procedimiento parlamentario, manifestó el asambleísta de Los Ríos.

De esta forma, el correísta indicó que acudirán a la justicia por el bloqueo en el Pleno, en donde no han podido realizar intervenciones ni designar a las autoridades en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y en las comisiones legislativas.

"Cometen errores que luego tendrán que rendir cuentas a órganos de la justicia y a las autoridades competentes". Frente a los medios contó que pidió a Olsen que les autorice participar en las sesiones plenarias. "En calidad de subcoordinador he solicitado, me he acercado al estrado. Me envían a la Guardia Legislativa, pedí que, por favor, permítanos, me corresponde el derecho de mocionar", pero no fue escuchado. "Eso es dictadura", opinó.

Finalmente, criticó que el oficialismo sostenga que la RC sí tiene participación por la inclusión de Mónica Salazar, quien obtuvo una curul en las elecciones, auspiciada por el correísmo, pero que se separó del movimiento. "Fue removida del bloque, no suscribió como miembro de la conformación de nuestra bancada por lo tanto es inconstitucional", afirmó.

Chávez insistirá en inscripción de Bancada de la gente

Al igual que sus aliados, el movimiento Reto también optó por la acción de protección para pedir que la Asamblea permita inscribir a su nuevo bloque denominado Bancada de la gente.

Raúl Chávez dijo que presentó una acción de protección para insistir en que la Asamblea les permita inscribir a su Bancada de la gente. Foto: René Fraga/ EXPRESO

El asambleísta del movimiento Reto, Raúl Chávez, aseguró que presentó ese recurso. "La bancada fue rechazada por una confusión. La ley habla de que no se pueden generar diferentes bancadas cuando los asambleístas han corrido por una sola lista, pero la misma ley dice que, cuando hay asambleístas que han corrido en alianzas, como es el caso de la bancada de la Gente, tanto de Reto a nivel nacional como Sí podemos a nivel de Manabí y Carchi, se decidió hacer una bancada. Eso fue rechazado, pero hemos interpuesto una medida", explicó.

De esta forma, el asambleísta insistió en que mantendrá la intención de formar su propio bloque, pese a que los legisladores de Reto llegaron en alianza con el correísmo. La RC desestima que esa solicitud se realice por una ruptura.

