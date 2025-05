Arauz insiste en campaña contra posesión de Noboa y dice qué figura europea no vendrá

Andrés Arauz revive la polémica al declarar que ha contactado a líderes mundiales para que no asistan al acto oficial

Desata la polémica. Andrés Arauz, excandidato presidencial, ha escalado su polémica campaña contra la posesión de Daniel Noboa como Presidente de Ecuador, afirmando haber logrado que una destacada figura europea decline su asistencia al evento. Las declaraciones de Arauz, que reafirman su postura de boicot al acto oficial, han reavivado el debate sobre la injerencia política y la diplomacia internacional.

En un reciente pronunciamiento, Arauz no solo insistió en su llamado a líderes mundiales para que no asistan a la ceremonia de investidura de Noboa, sino que también aseguró que sus gestiones ya han rendido frutos. "Ya tenemos la confirmación de que una importante figura europea no asistirá a la posesión. Estamos trabajando para que más se sumen a esta postura", declaró Arauz, sin especificar la identidad de la figura o el país al que pertenece.

"500 likes y les cuento qué Jefe de Estado acaba de cancelar y ya no vendrá a la posesión del señor dueño offshore de la empresa que más embarca banano a Europa", escribió

Aunque no especificó qué mandatarios declinaron la invitación, fuentes cercanas al entorno diplomático han confirmado que al menos una figura europea de alto perfil canceló su participación, en lo que podría interpretarse como una señal de respaldo a las denuncias de ilegitimidad que Arauz ha venido promoviendo.

Además de su ofensiva diplomática, Arauz aprovechó su reaparición pública para defenderse de las acusaciones en su contra en el denominado 'Caso Ligados', donde se le vincula con una supuesta red de influencia sobre instituciones estatales. En su mensaje, calificó las denuncias como parte de una persecución política y aseguró que todas las anteriores han sido archivadas por falta de sustento.

El excandidato también arremetió contra lo que denominó una “estructura oligárquica ligada al narcotráfico financiero”, a la que responsabiliza de intentar silenciarlo por sus denuncias.

La postura de Arauz ha generado reacciones divididas en redes sociales y en el ámbito político. Mientras algunos lo acusan de desestabilizar el proceso democrático, otros lo ven como una voz crítica frente a lo que consideran irregularidades en la transición de poder.

La ceremonia de posesión de Noboa se mantiene en pie, aunque con un ambiente tenso y con la expectativa de una asistencia internacional.

