Paro Nacional
La mayoría de cierres viales se centran en provincias de la región Sierra.EFE/ José Jácome

Paro nacional 2025: Estas son las vías cerradas este 26 de septiembre

En el quinto día del paro se reportan varias vías cerradas a nivel nacional

El quinto día del paro nacional convocado por la Conaie y organizaciones sociales mantiene bloqueos viales en al menos cuatro provincias del país. Las manifestaciones, que iniciaron el 22 de septiembre, se intensificaron tras la eliminación del subsidio al diésel, decretada por el presidente Daniel Noboa. El ECU 911 emitió un reporte actualizado detallando los tramos afectados por protestas y eventos naturales.

Imbabura continúa con los cierres viales

La provincia de Imbabura continúa siendo el foco principal de las movilizaciones. Según el ECU 911, varias vías permanecen cerradas por presencia de manifestantes y obstáculos en la calzada. El eje vial Otavalo–Cotacachi está bloqueado en ambos sentidos de la E35, a la altura del partidero de Cotacachi, Ilumán y Peguche. También se reporta cierre en el eje Otavalo–Quiroga, con escombros en San Eloy y el puente sobre el río Blanco.

La vía Ibarra–Zuleta–Cayambe está cerrada en el barrio San Francisco, en La Esperanza, y en el puente de Rumipamba. En el tramo Y de Salinas–El Juncal hay presencia de manifestantes y camiones que impiden el paso. Además, el eje vial Coñaquí–Urcuquí permanece bloqueado en el desvío de Coñaquí. Estas interrupciones han obligado a los ciudadanos a movilizarse a pie o en bicicleta, especialmente en zonas rurales.

Pichincha y Zamora Chinchipe: bloqueos sostenidos

En Pichincha, la vía Tabacundo–Cajas continúa cerrada por quinto día consecutivo, afectando el tránsito entre Cayambe y comunidades del norte. La vía Cusubamba–Cayambe también permanece bloqueada en el peaje de Cangahua, donde se mantiene la concentración de manifestantes. Estos cierres han generado desvíos y congestión en rutas alternas, además de afectar el transporte de productos agrícolas.

En la Amazonía, la vía El Pangui–Tundayme, en Zamora Chinchipe, está parcialmente habilitada. Las protestas se mantienen en el ingreso a la parroquia El Pangui, con presencia de comuneros que obstaculizan el paso de vehículos. Aunque no se han reportado enfrentamientos en esta zona, el tránsito es lento y controlado por efectivos policiales.

Manabí: cierre en la vía Jipijapa–Guayaquil

En la provincia de Manabí, en horas de la mañana se cerró totalmente de la vía Jipijapa–Guayaquil, a la altura del sector La Pila, debido a la presencia de manifestantes. Agricultores afiliados al Seguro Social Campesino y miembros de la UNE Manabí obstaculizan el paso con llantas encendidas, piedras y ramas, como parte de su rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

La protesta también incluye demandas relacionadas con salud, vialidad y atención al sector rural. Según reportes, la vía fue habilitada completamente por el personal de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos. Se recomienda precaución a las personas que deben transitar por esa vía.

