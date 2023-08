Hay varios mensajes de los resultados de las elecciones de ayer. Uno de ellos es que el país político no está leyendo correctamente lo que la inseguridad significa para los ecuatorianos. Durante la mayor parte de la campaña electoral, y en especial luego de los asesinatos del alcalde de Manta, Agustín Intriago y de Fernando Villavicencio, analistas, periodistas y opinadores en redes sociales dijeron hasta la saciedad que el tema que definiría los resultados sería el de la seguridad. Todo apuntaba a ello: los testimonios de una población torturada por la violencia y las imágenes de inseguridad inundaban los medios y la conversación en redes sociales, dejando poco espacio para otros problemas.

De haber sido así de simplista la lectura sobre lo que inseguridad significa para el país, lo más obvio hubiera sido que el candidato que pasara a segunda vuelta junto al correísmo fuera Jan Topic. Pero eso no ocurrió. Es más, Topic quedó en cuarto lugar, por debajo del voto emocional que capturó la candidatura de Christian Zurita, reemplazo del candidato cobardemente asesinado. ¿Por qué no tuvo mejor suerte el Bukele ecuatoriano? ¿Por qué no sedujo más la imagen del Rambo criollo que iba a salvar al país de los delincuentes, asaltantes y asesinos?

No es que Noboa no haya hablado de seguridad en su campaña, porque sí lo hizo. Pero no fue su tema más fuerte ni el eje de sus enunciados, como sí lo fue de Topic. La explicación más convincente podría estar en lo que una fuente cercana a la campaña de Noboa le confesó a este medio: que para los estrategas de Noboa no había que hablar únicamente de seguridad si no se agregaba la variante del empleo. Según esta visión, los que más sufren y se quejan de la seguridad son los que tienen algo que perder como sus bienes o su patrimonio, cuando la mayoría de la población no tiene nada que perder. Esa mayoría lo que más necesita, advirtieron, es un empleo para poder sobrevivir. Es por eso, que Noboa siempre trató de posicionar el tema del empleo en su discurso, sin descuidar lo de la seguridad. De hecho, en TikTok el lema en los videos de Noboa era “#NoboaEsEmpleo con #Seguridad”.

Ausentismo. Más de dos millones de ciudadanos no ejercieron su derecho al voto, con cierre hasta las 23:30 de ayer. El sufragio en Ecuador es obligatorio y no ejercerlo acarrea multa.



Los analistas políticos que aparecieron anoche en televisión para comentar el resultado volvieron a hablar del tema de la seguridad como el eje que definió las elecciones, pero ninguno supo explicar cómo es que en estas circunstancias ganó quien no tenía únicamente ese tema en el centro de sus propuestas, como sí lo tenía Jan Topic que, en cambio, se hizo monotemático con ese relato. Es evidente, entonces, que la mirada que hay en el establecimiento político, sobre el drama de la inseguridad, aún es incompleto y no del todo preciso.

Hubo, evidentemente, otros factores para el éxito de Noboa, más allá de la capacidad de leer correctamente el verdadero peso de la inseguridad y de la falta de empleo para los ecuatorianos. Ahí está el debate. No tanto porque Noboa haya tenido un excelente desempeño, sino por las circunstancias en las que este se produjo. Fue un debate que, a diferencia de todos los anteriores, se produjo luego de un hecho traumático y de interés para toda la población, como fue el asesinato de Villavicencio. Se estima que un millón y medio de personas vieron el debate. Además, gracias a la posibilidad que tienen las redes de presentar fragmentos de un hecho como ese, un 85 % vio una parte de este. La campaña de Noboa se encargó de hacer ese trabajo de divulgación y en redes este candidato se hizo dueño del debate. A esto hay que sumar, aunque no hay datos concretos, el efecto de otro fenómeno en redes que benefició a Noboa y que los comentaristas han ignorado: el de su esposa Lavinia Valbonesi. Valbonesi es una influencer en redes sociales con cuentas de Instagram y TikTok con alrededor de 100 seguidores en cada una.

Un video de Valbonesi relacionado con la campaña de su marido llegó a tener más de un millón de reproducciones. Muchos jóvenes que seguían a esta influencer que se hizo famosa por sus videos sobre nutrición y moda se enteraron de la existencia de Daniel Noboa por ella, más que por el paso de este por la Asamblea o por su campaña. Las fotos y videos que Lavinia ponía en sus redes proyectaban una imagen parecida a la de una familia de telenovela mexicana o de serie estadounidense como Falcon Crest o Dinasty y eso gusta en una sociedad donde predomina una visión aspiracional.

Noboa también se benefició de ser el candidato que, por no haber aparecido mucho en la primera parte de la campaña, no sufrió ataques ni críticas de otros sectores. Así llegó al final de la campaña con una imagen fresca a diferencia de casi todos los otros candidatos. En ese sentido fue el más outsider de todos.

Temas. La inseguridad fue el tema que más expusieron los candidatos presidenciales. No obstante, el resulta refleja que el electorado esperaba escuchar algo más que eso.

Si la inseguridad y el asesinato de Villavicencio eran los dos elementos que marcaron el sentimiento del electorado, como todos pensaban, lo normal hubiera sido que los candidatos más favorecidos fuesen Topic y el reemplazo de Villavicencio. El primero por haber posicionado la imagen de ser el único que sabía de seguridad y el segundo porque se suponía que quien más se iba a beneficiar del voto emocional. Pero quien realmente más se benefició de ese sacudón fue quien menos se pensaba.

Noboa resultó ser, en definitiva, el factor que deja en evidencia que el país político no entiende al país de la realidad.