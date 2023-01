Su tendencia política fue marcada con la Izquierda Democrática desde 2019, año en que se afilió al partido. Fue la mano derecha del exalcalde y exasambleísta Paco Moncayo por dos períodos. Y ahora, bajo el amparo de la ID y con la asesoría del general (sp) Moncayo, Pablo Ponce quiere ser alcalde de Quito y hace una Parada EXPRESO para presentar sus propuestas, con las que pretende rescatar a la capital de tantos problemas.

Si llegase a ser alcalde, ¿qué hará con los comerciantes informales, cuyo número se incrementa cada año y contribuyen al desorden en el espacio público?

Tenemos que reubicar el comercio (informal) porque eso produce inseguridad. Todos merecen un espacio de trabajo controlado. Haremos un censo para que no se infiltren las mafias delictivas y de microtráfico. Los mercados y plataformas volverán a repoblarse. Si necesitamos más espacios, también los crearemos según los giros de negocio, para que trabajen con tranquilidad pero regularizados.

El empleo es otra necesidad de los capitalinos. ¿Cómo creará fuentes de trabajo, incluso para quienes no son tan jóvenes?

El empleo joven lo propiciarán todas las empresas que están en el Distrito Metropolitano y, a cambio, el Municipio les reducirá o eliminará las tasas anuales que pagan, según el número de incorporados a su nómina. Para personas de la tercera edad también habrá oportunidades, en calidad de vigías ciudadanos de los espacios públicos. Con ellos ayudaremos a que la ciudad funcione correctamente.

La presencia de cámaras de seguridad o botones de pánico no ha limitado el incremento de la delincuencia. ¿Qué medidas tomará para devolver la tranquilidad a la gente?

Sin trabajo hay inseguridad y para esto se fomentarán los empleos. También (daré) créditos desde el apoyo del Municipio, con ConQuito. La organización social y barrial ayuda a la seguridad. Necesitamos que la buena vecindad haga frente a la delincuencia. Los buenos somos muchos y tenemos que organizarnos, cuidarnos solidariamente los unos con los otros. Me recordarán como el alcalde de la buena vecindad. Los corruptos e inexpertos jodieron a la ciudad. Solo se aprovecharon de su puesto político.

Cuando fue concejal con Paco Moncayo, crearon la tasa de seguridad, con la que poco se hace en la ciudad para este fin. ¿Qué hará con este rubro?

Produce más de 8 millones de dólares y el cien por ciento lo utilizaré en seguridad ciudadana, para recuperar las Unidades de Policía Comunitaria y tenerlas a punto. Es una vergüenza que pasen el sombrero entre los vecinos para poner gasolina a los patrulleros. El Municipio apoyará al Estado central en la prevención. Cada dólar de prevención reduce 20 dólares en represión. Debemos fortalecer a la ciudadanía organizada. Pero esto no va a ser suficiente, aportaremos fondos de la recaudación general del Municipio que ha mermado el turismo, productividad. No me voy a lavar las manos y lideraré el tema de seguridad y convivencia ciudadana junto con las otras autoridades competentes.

La movilidad es otra deuda pendiente que tienen las autoridades con la gente. ¿Cómo solventará este problema, que cada vez es más crónico?

La solución inicial es el metro, pero también he avanzado conversaciones con los transportistas, quienes me conocen y saben que mi palabra vale. Conmigo no pueden jugar. La mayoría ha aceptado implementar la caja común, se les pagará por kilómetro recorrido y así se acabarán los correteos que ponen en riesgo a la gente. También se implementará un sistema de cobro automatizado, para despejar todo tipo de dudas sobre el destino de estos fondos.

CIFRA. $ 20 millones destinaría para microcréditos para emprendedores de toda la capital.



La fauna urbana es otro problema de salud pública que enfrenta Quito. ¿Concuerda con la aplicación de la eutanasia a perros y gatos de la calle?

Esa no es la solución. Soy un defensor de los animales desde hace 12 años y conozco del tema. Esterilizaremos un millón cien mil animalitos en un año, gracias a la participación que tendrán la empresa pública y privada. Se dará a cada una de esas clínicas los cupos para estos trabajos. Quien diga que hay otra solución, es mentira o demagogia.

La contaminación ambiental no da más en algunos sitios residenciales, como la Necochea. ¿Recuperará este barrio? Y de ser así, ¿cómo lo hará?

Este y otros lugares que están anegados en el hollín serán recuperados con un cambio en el parque automotor. Desde el primer día se reemplazarán los buses convencionales por los eléctricos, así como carros eléctricos. Los transportistas me decían que estaban considerando este cambio y conmigo eso será una realidad. Dejemos la improvisación y valoremos la experiencia, si no Quito estará jodido.