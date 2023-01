Catalogado como “el candidato de la Shyris” por hacer de este espacio su bastión de lucha y protesta social ante las movilizaciones indígenas de junio de 2022 y octubre de 2019, Andrés Páez deja de lado su campaña electoral y se sube a una Parada EXPRESO, para revelar a los quiteños cuáles son los proyectos con los que solventará los dilemas de la capital, desde el sillón municipal.

El tráfico y el sistema de movilidad son dilemas a los que se someten diariamente los capitalinos, ¿qué hará usted para solucionarlo y volver a Quito una ciudad más descongestionada?

Completaremos el servicio del Metro hasta la curva de Santa Rosa con trenes eléctricos de superficie y otro ramal a Calderón, La Ofelia. Esto costará cinco veces menos que el Metro y aliviará la congestión. También haremos pasos elevados y deprimidos como en el redondel de la Atahualpa, al sur. La construcción de la perimetral de la Simón Bolívar, desde Conocoto a la Morán Valverde. El nuevo sistema de movilidad responderá en función del peatón.

El correteo entre buses no ha cesado. El irrespeto al pasajero persiste y la circulación de buses con infinidad de multas no se controla, ¿pondrá mano dura con los transportistas o se sentará a dialogar?

Es importante conversar con ellos sin claudicaciones. No pelearé, los invitaré a ser parte del sistema integrado, pero les pondré reglas claras. No solo se trata de exigir derechos. Los buseros que ponen en riesgo a todo el mundo serán sancionados y a los reincidentes les quitaremos los permisos. No habrá contemplaciones con todos aquellos que abusen de los demás, en todos los niveles.

Si usted llega a la Alcaldía, ¿se apersonará de las necesidades de los barrios periféricos del sur y norte de la urbe o su gestión no trascenderá del escritorio y de los sitios más visibles?

Soy una persona de a pie. Conozco Quito de extremo a extremo y en este recorrido he podido constatar que existe miseria. Ya no pobreza. Es mi compromiso ir a los barrios, porque así se solucionan los problemas, desde el lugar donde estos pasan. Tiene mi palabra y cuando me posesione haré ese compromiso con la gente. Llevaré el Municipio a los barrios.

¿Qué hará por los más pobres de los extremos de Quito, quienes en pleno siglo XXI todavía no cuentan con servicios básicos ni vías de primer orden?

La ciudad no solo avanza por hacer obras ornamentales en sitios emblemáticos, sino por meter dinero a la economía y la forma es a través de los más necesitados que son quienes más consumen. Nuestra tarea fundamental es por ellos. Les daremos empleo, servicios, salud, seguridad, educación. Hay que dignificarlos y este es mi compromiso. Es una promesa.

Uno de sus ejes es la edificación de viviendas de interés social, ¿cómo lo logrará?

Es fundamental esta tarea. La empresa de Hábitat y Vivienda debe dejar de ser un botín político. Hay proyectos que están abandonados, departamentos. Lotes baldíos del Municipio podrán ser utilizados para realizar proyectos de vivienda con dosis de cooperación internacional a cambio de acciones útiles que hará el Municipio en pro del bien ciudadano.

La inseguridad no permite que los ciudadanos circulen con tranquilidad. Más allá de cámaras, botones de pánico y alarmas, ¿qué hará para devolverle la paz a Quito?

Soy el único que ha puesto el dedo en la llaga y he hablado sobre la verdad de lo que pasa. Podemos poner un millón de esos implementos que menciona, que por supuesto también se requieren, arreglar las UPC, pero si no se cambia el Código Penal seguiremos con la misma tontería. El Municipio puede recoger el proyecto de reforma que ya presenté el 3 de enero, para que a través del Ejecutivo o asambleístas lo aprueben. No se puede favorecer a los delincuentes y al detrimento de la gente buena y trabajadora.

Mientras se tramita esta reforma, ¿cómo mermará la ola de inseguridad?

Crearemos la Unidad de Atención a Víctimas de la Delincuencia para que los afectados tengan un abogado a cargo del Municipio para que se presenten las denuncias, acusaciones particulares e impedir que salgan los rateros. Hacer un monitoreo de jueces y fiscales para saber quiénes son los aliados de la delincuencia y los desenmascaremos.

¿Por qué votar por usted?

Porque tengo el liderazgo y experiencia suficiente para encausar a Quito que está vapuleada desde hace 12 años. Se necesita devolverle el liderazgo nacional a la capital. Quito no está para improvisar más.