El exconcejal Omar Cevallos hizo una Parada EXPRESO en el sector de El Trébol, una zona con alta carga vehicular en horas pico, pues se concentra la intersección que conecta a la ciudad con el norte, centro, sur y valles.

- ¿Qué le hace creer que podrá pasar de la concejalía que tuvo en la actual administración a ocupar el cargo de alcaldía?

Yo creo que lo primero que me convenció son los barrios y parroquias de Quito que he visitado durante el último tiempo. Aunque también es el tema de la experiencia que he adquirido al ser presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha, ministro de Deporte y tres años y medio concejal.

- ¿Qué proyecto tiene para resolver el problema de tráfico con dirección al Valle de los Chillos?

Lo que tenemos que hacer para el Valle de los Chillos, el Valle de Tumbaco y Cumbayá, es crear un transporte masivo que conecte a estos lugares para que así los propietarios de vehículos dejen en el valle sus autos, porque desde estas zonas llegan a Quito a diario más de 100 automóviles, logrando que dejen los autos particulares vamos a mejorar el tráfico en la ciudad.

- En cuanto a movilidad sostenible, ¿ampliará la red de ciclovía?

Todo depende de un plan maestro de movilidad, pero el problema es que las competencias del municipio están dispersas. Yo por eso crearé en la ciudad la Autoridad Única de Movilidad, que se encargará de recoger las competencias que están dispersas, como la semaforización que está en la Empresa de Movilidad, el control en la AMT, las políticas en la Secretaría, la Empresa de Pasajeros maneja el transporte público municipal, es decir, todo esto tiene que estar unido en una sola autoridad.

Los candidatos a la Alcaldía de Quito apuntan a la tasa de seguridad Leer más

- ¿Qué pasará con las rutas y frecuencias en el transporte público?

Es un tema que tiene que estar dentro del plan integrado de transporte. Es que hay que rediseñarlo para que estas rutas se vuelvan más transversales y puedan alimentar a los tres ejes de transporte que son el Metro, Ecovía y Trolebús. Hace falta una decisión política de la Alcaldía, porque los contratos con los operadores de buses convencionales están vigentes hasta el 2027 y a través de estos contratos se puede ejercer variaciones en las rutas, porque eso permite el contrato.

OMAR CEVALLOS PATIÑO

Es candidato a la Alcaldía de Quito por el partido Centro Democrático

Declaración del impuesto a la renta

2021 $ 12.418,65

2020 $ 5.094,60

2019 $ 500,04

- ¿Cómo va a combatir la inseguridad con el desarrollo de un sistema de atención zonal de inseguridad diferenciado por administraciones zonales?

El tema de la seguridad es un tema de todo el país. La propia Alcaldía puede tomar acciones de manera inmediata. Yo voy a tomar acciones como la apropiación del espacio público, a través de un programa que se llama Quito Acción, porque el presupuesto existe y consiste en dotar a estos espacios de iluminación, de seguridad, activar el deporte, la recreación en el arte, etc., y de esta manera combatimos o ayudamos a mitigar todo el tema de la inseguridad.

-¿De llegar a la Alcaldía, de dónde saldrán los recursos para la inversión en medios tecnológicos y prevenir actos delincuenciales en la ciudad?

Tenemos un presupuesto que sale de la Tasa de Seguridad que se les cobra a los quiteños, que genera alrededor de 8 millones anuales con el que podemos ayudar al Gobierno, pero claro, ellos también darnos personal porque en la ciudad, por ejemplo, hay muchas cámaras de seguridad que no están enlazadas al sistema integrado del ECU-911. También pensamos en remodelar y crear nuevas UPC, al momento hay en la ciudad 280, pero solo funcionan 80 o 90.

- ¿Cómo reactivarlo de noche. Usted ya ha sido concejal y conoce la realidad del Centro Histórico, ¿qué planea para recuperarlo?

Lo principal es darle la seguridad para que el turista venga. Otro de los temas que yo he manifestado es que siendo el casco histórico de Quito, el más grande, más bonito y conservado de Latinoamérica, tiene que convertirse en destino turístico del mundo y he oído planes del Ministerio de Turismo y no lo ponen como destino central al Centro Histórico. Hay que permitirle a través de una ordenanza especial, más o menos como la ley que tiene Galápagos, tener esas facilidades para que haya inversión, seguridad y de esta manera pueda desarrollarse la economía en esta zona.

- ¿Para la reactivación económica en el centro y en otras partes de la ciudad trabajará con el sector privado?

Pero por supuesto, sin el sector privado muy poco se puede hacer y yo creo en un Estado regulador, mas no en un Estado ejecutador.

La cifra

999.001 dólares patrimonio que registra en su declaración juramentada de la Contraloría hasta 2022.