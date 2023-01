Pedro José Freire es un abogado de 51 años, experto en contratación pública. En 2008 fue miembro del colectivo Quinto Poder, el cual participaba en manifestaciones en contra del expresidente Rafael Correa. En 2020 lideró el movimiento Mejor, que luego pasó a llamarse Movimiento Amigo, fundado por el exasambleísta Daniel Mendoza Arévalo, condenado por delincuencia organizada. Él se define como liberal.

¿Si llegase a ser alcalde: mantendrá el pasaje de los buses urbanos a 35 centavos o lo bajará a 25 centavos?

Probablemente la tarifa se va a mantener, pero se va a mantener con más rutas y frecuencias. ¿Cómo va a suceder eso? Primero, la fijación de las distancias. Segundo, la apertura de todos los transportistas para que puedan adquirir buses eléctricos e integrarlos al 70 % que hoy no tiene transporte. Siete de cada diez quiteños necesitan buses, pero los buses están disponibles en algo más del 15 % del territorio.

¿Con qué dinero se hará ese cambio de los buses de gasolina a eléctricos?

Cuesta 1.400 millones de dólares y será del sector privado. El Municipio no piensa invertir si no los primeros 80, que son los del proceso de transición. En donde apalancamos el financiamiento para los transportadores es en nuestra labor de generar las condiciones para que los transportistas puedan asumir el riesgo de inversión sobre una tarifa que fijamos proyectándose a 50 años.

La gente de alguna forma se siente estafada porque le dijeron que iban a cobrar 35 centavos por mejorar la calidad del servicio de buses y eso no ha ocurrido. ¿Cómo se le va a solucionar?

Más que solucionar, lo que hay son unas condiciones jurídicas en las cuales los usuarios tendrían técnicamente el derecho de demandar tanto a los concejales como a los alcaldes que han aprobado este sistema. Yo no me voy a oponer a que los demanden. Vamos a entregar toda la información que sea necesaria para que la gente pueda ser indemnizada por esos malos funcionarios que en su tiempo engañaron a la ciudad.

¿Eliminará Quito Honesto, pero qué habrá en su lugar?

No hay que buscar qué tener en lugar de Quito Honesto, sino que hay que entregarlo en las manos de las autoridades de control para que se pueda auditar y perseguir los crímenes que se hayan perpetrado a través de esta institución podrida. Pero el tema de la corrupción dentro del Municipio pasa primero por mostrar procesos de gobierno abierto, en los que se puede ver por qué y cómo se toman decisiones.

¿Con cuánta gente va a ingresar a la Alcaldía?

Voy a tener un asesor, es todo lo que necesito. Creo que un funcionario público que ofrece su nombre para cumplir un cargo público es porque sabe lo que tiene que hacer. En mi caso, voy a tener una persona que lleva en espejo la gestión que realice. Algún rato me puedo enfermar, me puede dar una gripe, pero no necesito más que una persona dentro del Municipio.

¿Es verdad que a usted le financia Geinco? ¿Se ha reunido con ellos?

No, absolutamente falso. Mis financistas de campaña, bueno los dos principales, están sentados aquí dentro del bus, son la gente del Quinto Poder. Nuestra campaña no requiere de grandes recursos para obtener la victoria que vamos a tener el 5 de febrero, lo que tiene es conocimiento y muchos años de dedicación. No necesitamos de geincos ni de empresas grandes para hacer lo que están diciendo, no las necesitamos y no las queremos tampoco.

¿Cómo garantiza que Quito no sea otra vez una zona de conflicto en un próximo paro?

Primero, yo vengo de un proceso de protesta. Creo que la democracia se construye en un proceso donde la gente puede levantar la voz, por lo cual nunca voy a ser un opositor a la protesta. Lo que voy a ayudar, como capital de la República, es que la protesta suceda de una manera en que nos ayude a procesar y dar soluciones, y para hacer eso la ciudad debe tener espacios en donde se recibe a los que manifiestan de dentro o de fuera de la ciudad.

¿Va a subir los impuestos o tasas a los quiteños?

Como liberal que soy, mi propuesta es poner tasas en lugar de impuestos. No le puedo cobrar impuestos a las personas de manera indiscriminada, con la premisa de que los políticos sabrán hacer bien con ese dinero. Es necesario cobrar tasas, es decir, se cobra por el servicio que se recibe, no se cobra por lo que no se recibe. Necesitamos bajar los impuestos.

¿Más palo para los trabajadores informales?

En mi administración habrá asistencia y cariño. Para mí, los comerciantes no son informales. Las personas que comercian son personas formales, que lo que buscan es justamente encontrar una manera de hacer una vida para sus familias sin caer en el delito.

Declaración del impuesto a la renta. Pedro José Freire Vallejo es candidato por el Partido Socialista Ecuatoriano

2021: $ 0

2020: $ 625

2019: $ 15.090