La opción legal de invertir los apellidos

Cuando EXPRESO consultó a varios jóvenes sobre si conocían que podían inscribir a sus futuros hijos con los apellidos en un orden distinto al ya tradicional, es decir que el de la madre preceda al del padre, ninguno lo sabía. Todos se sorprendieron de que eso fuera factible.

La cédula reemplaza al carné de discapacidad en todo trámite Leer más

Sus rostros lo decían todo. Sus ojos se dilataron ante la sorpresa. Algunos sonreían al recibir esta información que ellos ignoraban.

(También puede leer: La renovación de cédula es con turnos)

Desde febrero de 2016, de acuerdo con la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, los recién nacidos pueden llevar primero el apellido de su progenitora y en segundo lugar el del padre. El artículo 37 de esta normativa determina que “los apellidos serán el primero de cada uno de los padres. El padre y la madre de común acuerdo podrán convenir el orden de los apellidos al momento de la inscripción. El orden de los apellidos que la pareja haya escogido para el primer hijo regirá para el resto de la descendencia de este vínculo (…)”.

Desde entonces, hasta el 30 de noviembre del año en curso, en Ecuador 1.309 menores han sido inscritos con los apellidos invertidos, según datos del Registro Civil. Es decir que solo en el 0,06 % de los 2’108.567 niños, el apellido de la madre antecede al del padre. En ninguno de estos siete años que lleva en vigencia este derecho, se han inscrito más de 189 recién nacidos bajo esta opción que permite la ley.

Denise Cajuste es ecuatoriana y vive en Portugal desde hace varios años. Allá nacieron sus dos hijos y cuando fueron inscritos, los registraron con el apellido de ella primero y luego el de su esposo (Cajuste Rocha). Para ella, esto fue muy inclusivo y les gustó, ya que había estado acostumbrada a la manera tradicional en Ecuador.

Sin embargo, a pesar de que su apellido esté antes que el de su esposo, este no prevalecerá, ya que sus nietos serían registrados primeramente con el apellido de la futura madre y como segundo apellido, el segundo apellido de sus padres, es decir Rocha, no Cajuste.

Lo mismo es en Brasil. Adriana dos Santos Astorino tuvo a sus dos hijas en Ecuador y para ella fue extraño que su apellido paterno no vaya primero, sino el del padre de sus pequeñas. Por la no comprensión del orden de sus apellidos, tuvo problemas para inscribir a su segunda hija, porque no entendía cómo es el orden de los apellidos en su país. Por eso, la primera se apellida Chiriboga Astorino (lleva el apellido paterno de ambos), pero la segunda es Chiriboga dos Santos (tiene el primer apellido de Astorino, es decir el materno). Sus hijas nacieron en 2009 y 2014.

Trámite de un día: así se ejecutan los divorcios Leer más

Tanto en Brasil como en Portugal, aunque el apellido materno vaya primero, al escribir sus nombres de manera corta usan solo su nombre y el segundo apellido. En este caso, Adriana Astorino.

Por otro lado, en Argentina el orden de los apellidos puede ser como guste la pareja, mediante un acuerdo previo entre las partes, y más adelante los hijos también pueden definir cómo quieren identificarse, indica Patricio Eleisegui. En este país también se puede utilizar solo uno de los dos apellidos, ya que “no es común que alguien use los dos porque sería muy pretencioso (culturalmente), es como si tuviera un súper poder económico”, explica.

En Ecuador pocos conocen que los apellidos pueden ser inscritos en cualquier orden; de forma corta, a diferencia de Brasil y Portugal, es el nombre y el primer apellido; pero deben llevar, por ley, dos apellidos.

Yo no perdí la paternidad por el hecho de que el primer apellido de mi hijo sea el materno. La ley debe ser conocida por los funcionarios. Jonathan Cornejo,

padre de Ezequiel Erazo Cornejo

Ricardo Vélez, Peter Meza, Andrés Zavala, Mauricio Pérez, Aaron Villao, Esaú Sani, Gabriela Muñoz, Dafne Soto, Natalia Herrera, Ariana Pinto y Lesley Cuadrado desconocían que el apellido de la progenitora de los menores puede anteceder al del progenitor al momento de la inscripción. EXPRESO preguntó a varios jóvenes de Guayaquil si conocían la norma.

A todos ellos les pareció interesante esta opción, y creen que debe ser difundida para que las parejas puedan conversar al respecto y familiarizarse con la legislación. A todos los hombres consultados les pareció bien que el apellido materno pueda también conservarse. Para ellos, solo dependería de que su pareja lo pidiera, aunque “tampoco tener el apellido del padre está mal”, expresó Villao.

Cuando Jonathan Cornejo se enteró de esta norma dio gracias a Dios. Hasta hace unos años no sabía que en Ecuador podía registrar a su hijo con el apellido de su esposa en primer lugar. En 2021 él estaba averiguando por internet en qué países podía hacerlo. De pronto, la información apareció y se lo comunicó a su cónyuge. Cuando nació su pequeño Ezequiel, en 2022, lo apellidaron Erazo Cornejo.

Los trámites antes del Sí: ¿Qué necesito para casarme? Leer más

La decisión nació de él. Cornejo comentó que él quería mucho a su suegro, quien falleció en 2020, a los pocos días de la declaratoria de la cuarentena por el covid-19. Su esposa lloró mucho la pérdida de su padre. Para ambos, la memoria de él es importante, ya que fue un hombre bondadoso y apreciado por muchos. Ninguno quería que su legado se perdiera.

A pesar de que desde hace algún tiempo se permite invertir el orden tradicional de los apellidos, el año pasado la familia vivió una complicación porque tuvieron que hospitalizar a su hijo y por desconocimiento de la ley por parte del personal administrativo del área de trabajo social del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la entidad se tardó en extender la cobertura médica al menor, porque para ellos Cornejo no era el padre, a pesar de constatarlo en los documentos de identificación de su hijo. Por esto, “es importante que se difunda la norma en las entidades”.

Registros. De los 2’108.567 niños inscritos desde 2016 hasta el 30 de noviembre de 2023, solo 1.309 menores llevan los apellidos invertidos, de acuerdo con datos del Registro Civil.

Cada historia será diferente, pero pocas personas tienen la bendición de llevar primero el apellido materno y de continuar un legado. Andrea Erazo,

madre de Ezequiel Erazo Cornejo

El orden de los apellidos dependería de estar de acuerdo con mi pareja, si ella quiere. Si no, sería de la manera tradicional. Natalia Herrera,

ciudadana

Si para mi pareja es importante que su apellido vaya primero, no habría problema para mí. Desconocía que se lo podía hacer. Esaú Sani, ciudadano

¿Te gustó esta noticia? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ