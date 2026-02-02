Nuria Butiñá pide comparecencia de Álvaro Guivernau por caso Galamedios

La asambleísta Nuria Butiñá solicitó a la Comisión de Garantías Constitucionales convocar a Álvaro Ignacio Guivernau Becker por el caso Galamedios.

La asambleísta Nuria Butiñá de la Revolución Ciudadana solicitó a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional convocar a Álvaro Ignacio Guivernau Becker en el marco de la fiscalización que ese organismo realiza sobre la actuación del superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Luis Alberto Cabezas Klaere, por el denominado caso Galamedios. La legisladora planteó, además, que se definan fechas de comparecencia y que se incorpore a la investigación el análisis de posibles conflictos de interés.

Butiñá argumenta que la relación de Guivernau Becker con Eduardo Víctor Guivernau Escobedo —representante legal de Galamedios S.A.S. y su padre—, así como antecedentes de dirección en órganos de control y vínculos profesionales con sujetos bajo supervisión estatal, podrían comprometer la imparcialidad y explicar la dilación de inspecciones pedidas a la Superintendencia hace cuatro meses. La comisión ya resolvió abrir un frente de fiscalización por presuntas omisiones del ente de control en este caso

El caso Galamedios surgió tras las adquisiciones, en agosto de 2025, de los medios La Posta y Radio Centro por parte de Galamedios S.A.S., compañía constituida ese mismo año, con un capital inicial de $50.000 y cuyo gerente general es Víctor Eduardo Guivernau Escobedo.

Las operaciones se cerraron por $1 millón y $1,6 millones, respectivamente, y motivaron pedidos de información y control societario a la Superintendencia.

Los supuestos vínculos familiares

Diferentes investigaciones han señalado supuestos lazos familiares y empresariales como que Guivernau Becker es hijo del gerente de Galamedios y, a su vez, constaría como ejecutivo en empresas del Grupo Noboa (Exportadora Noboa S.A. y Noboa Trading), mientras que el principal accionista de Galamedios, Luis Alvarado Campi (ADN), es asambleísta alterno.

La Comisión de Garantías Constitucionales decidió iniciar la fiscalización en enero, con el objetivo de determinar si hubo fallas en la debida diligencia y si las actuaciones administrativas del organismo limitaron el control, postcontrol, vigilancia y supervisión previstos en la ley. La propuesta fue planteada en la mesa por legisladores de oposición, quienes han insistido en la entrega de información por parte de la Superintendencia

Butiñá sostuvo que el control político “no es opcional” y que la comisión debe garantizar comparecencias de todos los actores con posible incidencia en el caso, incluido Guivernau Becker, a fin de esclarecer eventuales incompatibilidades y el origen de los recursos que permitieron las compras. La legisladora ya había exhortado a la Superintendencia a practicar inspecciones, verificación de origen de fondos y control societario en la compañía

