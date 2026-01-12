RC denuncia “coordinación” entre la Supercías y la Asamblea por caso Galamedios

Los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) Nuria Butiñá y César Palacios denunciaron, este 12 de enero de 2026, una presunta coordinación entre la Superintendencia de Compañías (Supercías) y la Asamblea Nacional para abordar el caso de GalaMedios, vinculado al asambleísta alterno oficialista Luis Alvarado Campi, y la millonaria compra de medios de comunicación.

En una rueda de prensa realizada en Guayaquil, Butiñá informó que recibió copia de una comunicación enviada por el superintendente de Compañías, Luis Cabezas-Klaere, al presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Niels Olsen, en la que se consultaba sobre los pedidos de información realizados por la bancada de la Revolución Ciudadana.

“Llama la atención que el 23 de diciembre de 2025 recibo una copia de un comunicado del superintendente de Compañías al presidente de la Asamblea en el que, en pocas palabras, le pregunta si puede entregar información a la bancada de la Revolución Ciudadana. Esto es inconcebible. Es manipular la información y seguir una hoja de ruta (…)”, señaló Butiñá.

Enma Tapia renuncia como presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia Leer más

Superintendencia se ampara en la Procuraduría para no responder

Butiñá indicó que los pedidos de información relacionados con GalaMedios y la millonaria compra de medios han recibido respuestas evasivas y dilaciones, lo que —dijo— pone en duda el trabajo de control que deberían ejercer entidades como la Superintendencia de Compañías, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Fiscalía General del Estado.

“El superintendente nos responde en varias ocasiones que, de acuerdo con un criterio de la Procuraduría, no puede entregar información. Sin embargo, ese criterio dice todo lo contrario: que sí se debe proporcionar información, incluso reservada, siguiendo un procedimiento especial”, acotó.

Además, denunció que hasta el momento no han recibido respuesta sobre la inspección a GalaMedios solicitada por la bancada.

El correísmo ratifica juicio político al superintendente de Compañías



Por su parte, Butiñá y Palacios confirmaron que la bancada de la Revolución Ciudadana impulsará el juicio político contra el superintendente de Compañías, Luis Cabezas-Klaere, por presunto incumplimiento de funciones en el control del caso GalaMedios y la compra de medios de comunicación.

Según Butiñá, el correísmo se encuentra agotando una etapa previa de fiscalización, solicitando información clave sobre el caso, que hasta ahora no ha sido entregada. Incluso, señaló que esperan que el superintendente sea convocado a la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional para que responda sobre este tema.

Para leer contenido de calidad sin límite, SUSCRÍBETE AQUÍ.