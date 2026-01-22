Comisión correísta fiscalizará actuación de la Supercías en caso Galamedios

La mesa legislativa decidió el inicio de un proceso de investigación ante la falta de respuestas del órgano de control

La Comisión de Garantías Constitucionales sesionó la tarde del 22 de enero de 2026.

El caso Galamedios será investigado en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. Este 22 de enero de 2026, esa mesa legislativa, controlada por el correísmo, aprobó una resolución para iniciar un proceso de fiscalización a la actuación de la Superintendencia de Compañías.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gustavo Mateus, planteó la resolución durante la sesión realizada la tarde de este jueves. La motivación del proceso está relacionada con la falta de respuestas de esa entidad de control a los pedidos de información formulados por legisladores del correísmo sobre el caso que involucra al asambleísta suplente de ADN, Luis Alvarado Campi.

El objetivo del proceso, según la resolución propuesta por Mateus, es conocer las presuntas omisiones, la eventual falta de debida diligencia y las actuaciones administrativas que podrían haber limitado o afectado el adecuado control, postcontrol, vigilancia y supervisión.

Sobre los pedidos de información no atendidos, la asambleísta Nuria Butiñá (RC) señaló que la bancada correísta ha presentado, desde el 20 de octubre de 2025, un total de 12 requerimientos. “

"Solicitamos una inspección de control que es parte de las obligaciones estipulada en la Ley de Compañías que debe cumplir el superintendente de compañías sin dilaciones”, expuso.

¿De qué se trata el caso Galamedios?

El caso Galamedios está relacionado con la compra de un medio de comunicación y un portal digital por alrededor de dos millones de dólares.

Lo que llamó la atención fue que el asambleísta alterno Luis Alvarado Campi figuraba como titular de Galamedios, sin que sus reportes patrimoniales guarden relación con la magnitud de la adquisición de Radio Centro y del portal La Posta.

Luis Alvarado Campi, asambleísta suplente, cuya esposa es titular de ADN, es el dueño de dos medios comprados por 2.6 millones de dólares. archivo

Además, Galamedios cerró 2025 sin reportar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (Supercías) la millonaria compra. Según reportes públicos, la empresa presentó el 5 de enero de 2026 ante la Supercías su balance o estado de situación financiera correspondiente a 2025, en el que únicamente reportó un activo valorado en 50.000 dólares.

