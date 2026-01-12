Nuevo plan policial 2026 apuesta por inteligencia, territorio y cercanía ciudadana

El documento establece una hoja de ruta sustentada en cuatro objetivos estratégicos y diez hitos de gestión

La Policía Nacional realizó este 12 de enero el lanzamiento del programa 'Horizonte Estratégico: Servir y Proteger con Firmeza 2026'.

Estrategia contra el crimen. La Policía Nacional realizó este 12 de enero el lanzamiento del programa 'Horizonte Estratégico: Servir y Proteger con Firmeza 2026', un plan que busca fortalecer la capacidad operativa y mejorar la respuesta frente a la delincuencia en el país. El evento se desarrolló en el auditorio de la Escuela Superior de Policía 'Gral. Alberto Enríquez Gallo' y contó con la presencia de autoridades estatales y representantes de organismos internacionales.

El documento establece una hoja de ruta sustentada en cuatro objetivos estratégicos y diez hitos de gestión, orientados a optimizar el servicio policial, garantizar la eficiencia en el territorio, fortalecer la institucionalidad y promover la transparencia. Entre los ejes destacan la intervención focalizada, inteligencia táctica, proximidad comunitaria, bienestar policial, desarrollo del talento humano y planificación por resultados.

Durante la ceremonia, el comandante general de la Policía, Pablo Vinicio Dávila Maldonado, señaló que la estrategia busca consolidar una institución moderna y cercana a la ciudadanía: “La seguridad se fortalece con unión y compromiso, lo que permite avanzar con planificación y decisiones basadas en evidencia”, afirmó.

El plan también contempla mecanismos para enfrentar escenarios de alta complejidad, con acciones medibles y sostenibles en el tiempo. Según el Ministerio del Interior, la iniciativa se ajusta a la normativa vigente y responde a la necesidad de garantizar el debido proceso y la protección ciudadana.

Con este lanzamiento, la Policía Nacional reorganiza su planificación estratégica, orientando sus operaciones hacia una respuesta más efectiva frente al crimen organizado y la violencia que afecta al país.

HORIZONTE ESTRATÉGICO 2026: SERVIR Y PROTEGER CON FIRMEZA



En el marco del evento institucional, se realizó la presentación oficial del #HorizonteEstratégico “Servir y Proteger con Firmeza” 2026 a las distinguidas autoridades presentes, reafirmando el compromiso del mando… pic.twitter.com/yOnstpHVvU — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 12, 2026

En la Zona 8 activan unos 1.500 códigos QR en comercios

Ante la creciente ola de extorsiones que afecta al comercio en Guayaquil, Durán y Samborondón, la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) junto con la Policía Nacional presentaron una herramienta tecnológica destinada a generar confianza en los negocios y reforzar la prevención del delito. Como parte del plan, se han instalado 1.500 códigos QR en establecimientos de la zona 8

El sistema de 'proximidad comunitaria inteligente' permite a los comerciantes interactuar de forma directa y segura con la Policía. A través del QR, se obtiene información inmediata sobre la atención policial y se canalizan denuncias o alertas.

“Estamos convencidos de que la seguridad es un trabajo articulado. La economía necesita paz y la Policía necesita el apoyo ciudadano para dar resultados”, expresó Miguel Ángel González, presidente de la CCG, durante el encuentro con la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (Unase).

