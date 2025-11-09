Nueva masacre en menos de 24 horas en la cárcel de Machala deja al menos 27 muertos

Es el segundo hecho violento en menos de 24 horas dentro del Centro de Privación de Libertad de El Oro N.º 1

Nuevo hecho violento en menos de 24 horas en la cárcel de Machala.

Una nueva masacre sacude a la provincia de El Oro. Al menos 27 personas privadas de la libertad fueron asesinadas la tarde de este domingo 9 de noviembre de 2025 en el Centro de Privación de Libertad (CPL) El Oro N.º 1, ubicado en Machala.

De acuerdo con fuentes policiales, los cuerpos fueron hallados dentro del pabellón principal del reclusorio, luego de un nuevo enfrentamiento entre bandas rivales. De forma preliminar, se presume que varios reos habrían muerto por asfixia, aunque las autoridades aún investigan las causas.

Segundo hecho violento en menos de 24 horas

Este hecho ocurre menos de 15 horas después de otro amotinamiento en la misma cárcel, registrado la madrugada del domingo, que dejó cuatro presos muertos y 33 heridos.

Según información oficial, ambos ataques estarían relacionados con una reorganización interna del sistema penitenciario y con el traslado de reclusos hacia la nueva cárcel de máxima seguridad inaugurada recientemente por el Gobierno. Estas acciones habrían generado disputas entre grupos de delincuencia organizada (GDO) que operan dentro del CPL.

Investigación en curso y tensión en el sistema penitenciario

Equipos tácticos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se desplegaron en los alrededores del centro carcelario para retomar el control y garantizar la seguridad. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han confirmado el número total de víctimas ni si hubo fugas.

La violencia carcelaria en Ecuador continúa dejando cifras alarmantes, especialmente en las cárceles de Guayas, El Oro y Cotopaxi, donde se concentran los conflictos entre grupos criminales por el control interno de los pabellones.

