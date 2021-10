La nueva balacera puso en alerta a reos y autoridades

Consternados. Así quedaron los familiares de privados de libertad de la Penitenciaría del Litoral que esperaban noticias en los exteriores, tras enterarse de los disturbios originados cerca de las 09:00 de este martes en una balacera dada en los pabellones 7, 9 y 12.

El suceso dejó dos heridos: un reo y un guía penitenciario, además de tres agentes que fueron retenidos por una hora y media y que después fueron liberados. Los heridos se encuentran estables en diferentes casas de salud.

Bolívar Garzón, director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), señaló a Diario EXPRESO que se trató de un reclamo, pues llevaban tres días sin servicio de energía eléctrica.

“A la 08:40, los PPL del pabellón 9 salieron a tratar de conectar el poste y al verlos los del pabellón 12 abrieron fuego contra ellos. Como ellos están nerviosos y se ponen mal por cualquier cosa que pasa, empiezan a tener una actitud de defensa y cambian su accionar de forma violenta”, señaló el titular de la SNAI.

Pedido. La instalación del servicio de energía eléctrica terminó en un tiroteo que dejó dos heridos.

Ya a las 10:30 ingresaron cinco unidades de la Policía Nacional y una ambulancia para atender la alerta levantada. Además de dos carros de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

De acuerdo a la información proporcionada, los agentes penitenciarios tienen que realizar el conteo diario del número de internos en los pabellones; en la mañana y noche, pero al enfrentarse a noches sin luz eléctrica se opusieron a ejecutar esta labor.

Asimismo, la CNEL se negó a entrar debido a que no habían garantías de seguridad para instalar el sistema de luz.

“Tuvimos que hacer la gestión con el señor gobernador porque no había luz desde el sábado en la tarde, domingo y lunes, pero no pasó nada más que eso, no hubo disturbios ni violencia”, comparando a los enfrentamientos del pasado 29 de septiembre en el que murieron 119 reos o los suicidios dados en lo que va de octubre.

Curiosidad. Los internos subieron hasta el techo de la cárcel regional y usaban binoculares para observar los disparos propinados entre los pabellones. Christian Vinueza

Pasadas las 15:30 terminó el operativo que se desplegó después de las 10:30 y que se efectuó en el pabellón 12, lugar donde se registraron los ataques hacia los otros dos pabellones de la penitenciaría.

No obstante, antes de la llegada de los uniformados de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, los internos de la Regional 1 se subieron a los techos del centro de reclusión para observar lo que sucedía en la penitenciaría.

Entre internos se prestaban los binoculares para conocer más de la balacera que se dio en tempranas horas.

A decir de Garzón, los militares y policías constantemente destruyen las garitas improvisadas y los accesos a los techos de la infraestructura.

“Las garitas que ellos tienen es por seguridad de ellos, tantos problemas que ellos tienen para que no les entren de otros lados, pero se les destruye, se les requisa armas, no sé cómo hacen pero todo bajan y en seguida buscan cómo improvisarlas, estamos trabajando para contrarrestar”.

Garzón señaló que en lo que va del mes de octubre han realizado 10 operativos, “usted comprenderá que un pabellón tiene como 700 internos y para que se pueda hacer una requisa deben haber más de 1.000 elementos para 1 pabellón y eso demora entre 4 y 5 horas”.

Hasta el cierre de esta edición no se conoció el número de elementos decomisados. Solo, a breves rasgos, que se incautó fusiles, armas y municiones y que se activaron los protocolos de seguridad en todos los centros penitenciarios del país. “Estamos trabajando en sacar a los enfermos y adultos mayores, pero todo proceso se nos viene abajo con el mínimo acto de violencia porque hay que paralizar por seguridad”, expuso Garzón.

Incidente

Guías penitenciarios se negaron a contabilizar el número de presos las noches del sábado, domingo y lunes tras no haber servicio de luz.

Tiroteo

Internos trataron de conectar el servicio pero fueron atacados por reos del pabellón 12.

Servicio

Pasadas las 12:00 llegaron los transformadores de luz.