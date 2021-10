Un guía penitenciario y un privado de la libertad heridos y tres retenidos es el resultado preliminar del intento de amotinamiento en la Penitenciaría del Litoral, en la ciudad de Guayaquil. El hecho se registró cerca de las 08:00 de este martes, 26 de octubre de 2021, en el que se escuchó una balacera en los pabellones 9 y 10. El funcionario está recibiendo atención médica en el hospital del Los Ceibos, según una fuente del interior del centro de reclusión social.

Derechos humanos y vida digna, un grito por los reos Leer más

A ese lugar llegó el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena; y el director del Servicio Integral de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Bolívar Garzón, quienes están reunidos adentro del centro de reclusión realizando un balance de lo sucedido. Se espera que emitan declaraciones en las próximas horas.

Un guía herido en el enfrentamiento. Cortesía

Personal del Consejo de Judicatura, que no quisieron ser identificados informó a los familiares de los privados de libertad que se encuentran esperando noticias en los exteriores de la cárcel que los trámites legales están suspendidos por el día de hoy y que no se puede confirmar si mañana serán atendidos. "Ayer le salió la boleta de libertad a mi hijo que es un sobreviviente del pabellón 5 y hoy que quiero sacarlo no puedo. Ayer cumplió su condena y estaba contenta y con esto que ha pasado hasta se me ha bajado la presión porque no sé que vaya a pasar", sostuvo la madre de familia, María Ramírez.

Personal militar señaló que se está coordinando el operativo y que podría demorar de tres a cuatro horas. El gobernador del Guayas tenía programada una reunión en el ECU 911 a las 13:00, pero recién hace pocos minutos abandonó el lugar.