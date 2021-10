Billy Navarrete contó que los familiares de los reos sufren maltrato con ofrecimientos de información que nunca llegan. Y adelantó que hay quienes aún no tienen noticia de sus parientes dentro.

El director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Billy Navarrete, conversa con Diario EXPRESO sobre las acciones emprendidas y los hallazgos de la organización tras la masacre carcelaria del 28 de septiembre.

¿Cuál es la agenda del CDH para la crisis carcelaria?

Hoy haremos acompañamiento, a las 10:00, en un plantón, en la Fiscalía de La Merced, por el indulto del profesor Iván Vaca, una caso que atañe a la solidaridad a un adulto mayor que está en la Penitenciaría en situación vulnerable. En él podrían estar representadas todas las personas que deben ponerse por delante cuando se pongan en marcha indultos y tratos diferenciados. Estos días haremos una convocatoria que se organiza con la Defensoría para que familias de los fallecidos puedan participen en un estudio individualizado de cada caso y un pedido de información a las autoridades.

Acaban de nombrar a la Secretaria de Derechos Humanos como quien presidirá el Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. ¿Qué se espera?

Ya está el camino. Tiene que acatar lo que tanto como la Corte Suprema como organizaciones internacionales han venido pidiendo al Estado sobre la crisis carcelaria. Debe actuar, transparentar su trabajo. Está en las sombras, no se ha reunido, no ha podido, por eso, tener ningún resultado. De hecho, si hubiera habido acciones, se podría haber evitado la masacre.

¿Se debe llamar a organizaciones sociales?

Es urgente agregar la experiencia de organizaciones de la sociedad civil que estamos proscritas de trabajar en las cárceles. No nos permiten el acceso y tampoco nos escuchan. Siempre el tema ha sido manejado por funcionarios del Gobierno, con perfil policial o militar, y ya vemos los resultados.

¿Qué acciones urgen?

Visibilización de la situación de los fallecidos y exigir explicaciones formales. También Fiscalía debe actuar. Es impensable que no se haya hecho presente como debería. No son palpables acciones para el esclarecimiento de los hechos. Preparamos un pedido de información pública: la lista de fallecidos, heridos y la realidad de la situación cacelaria, que siempre se ha manejado con hermetismo. Mientras más ojos en la cárcel, habrá menos expansión de la corrupción.

¿A qué se refiere?

No se puede seguir criminalizando a los familiares por el ingreso de armas y de sustancias. Los familiares no entran a la cárcel como lo hacían antes desde 2019. Ya no son ellos. Los ojos deben ir a la fuerza pública, que es la encargada del tema.

¿Conocen hechos concretos?

La corrupción que involucra a funcionarios es uno de los núcleos. Hay presunción de que hubo facilidades para la masacre, que hasta se soldaron puertas ese día. Eso ya no es negligencia. No hay heridos de la Policía. ¿Dónde estuvieron? Son cosas que deberían aclararse. Es evidente que el Gobierno no controla las cárceles aún.