Aunque se esperaba que ocho organizaciones delincuenciales sean declaradas como grupos terroristas que amenazan al Estado ecuatoriano, finalmente el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) decidió sancionar este tipo de acciones delictivas indistintamente de quién la cometa.

Paco Moncayo, consejero de Seguridad, explicó días atrás a EXPRESO que “cuando se tipifica un delito en el Derecho Penal, se califica la acción, no a la persona o al grupo”. Por ello, se ratificó esta declaratoria de terrorismo ante amenazas contra los elementos del Estado sin reconocer a algún grupo de delincuencia organizada en especial.

Paco Moncayo (d) durante sus posesión como nuevo consejero de Gobierno de Seguridad. ARCHIVO EXPRESO

Sin embargo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas entregó a este Diario los nombres de ocho organizaciones criminales que habrían sido declaradas como terroristas: Los Choneros, Los Tiguerones, Los Lobos, Los Chone Killers, Los Lagartos, Los RT, Los Gángsters y Los Fatales.

Pese a ello, en su comparecencia del 3 de mayo de 2023 ante la Comisión de Enmiendas Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, descartó que se hayan declarado como terroristas a grupos criminales y se ratificó en que la fuerza pública combatirá al acto terroristas, mas no a las personas.

Fusto Salinas, comandante de la Policía Nacional, también estuvo en el Legislativo. ASAMBLEA NACIONAL

La tarde del 3 de mayo de 2023, el presidente de la República, Guillermo Lasso, expidió el decreto ejecutivo en el que se estipulen medidas coercitivas, incluidas el uso de armas letales por la fuerza pública, para contrarrestar los ataques terroristas en el territorio nacional, como se mencionó en la resolución del Cosepe.

Esta decisión ha generado varias reacciones por parte de expertos en materia de seguridad. Renato Rivera Rhon, analista de crimen organizado, indicó que es un error del Cosepe no señalar a las organizaciones que han ejecutado hechos terroristas a nivel nacional.

Las FF. AA. van a salir a las calles sin tener una identificación clara de quiénes van a ser los blancos. Renato Rivera Rohon, analista de crimen organizado

“Las Fuerzas Armadas van a salir a las calles sin tener una identificación clara de quiénes van a ser los blancos estratégicos detrás de estas acciones terroristas, porque lo único que sabemos es que hay terrorismo como amenaza, pero no hemos identificado a quiénes se van a ubicar, no tenemos una caracterización de las organizaciones criminales que van a ser más o menos relevantes en estas actuaciones terroristas”, sostuvo Rivera.

El analista en seguridad reiteró que esta “decisión equivocada” del Cosepe podría generar escenarios más complejos.

“Si es que se va a perseguir a la persona cometemos un error gravísimo y es no mirar la estructura del crimen organizado, no entender sus redes de financiamiento, sus alianzas internacionales, el ‘modus operandi’. No todas están realizando actos de terrorismo, y lo que van a hacer es empezar a encontrar blancos, es decir, personas que ante la falta de información o de definición de las organizaciones pueden generarse falsos positivos, como ocurrió en Colombia”, manifestó Rivera.

El 27 de abril de 2023, el Cosepe declaró al terrorismo como una amenaza. ARCHIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Agregó que este trabajo debe comprometer a todas las entidades que forman parte del Cosepe, para formar una estrategia de combate contra el terrorismo que funcione y poder tener los resultados esperados.

“Es lo que pasó con la minería ilegal, que también se la declaró como una amenaza al Estado, pero eso no se ha traducido en que hay menos minería ilegal o que se están generando más investigaciones por parte de Fiscalía hacia este delito, entonces queda nuevamente solo en una herramienta como alcance político, pero que tiene muy poca eficiencia en la práctica”, sostuvo.

Ante los actos de terrorismo, los generadores de estas amenazas deben ser neutralizados. Miguel Guzmán, exmiembro de fuerzas especiales del Ejército

Miguel Guzmán, miembro de las fuerzas especiales del Ejército ecuatoriano en servicio pasivo, consideró acertada esta declaratoria. No obstante, indicó que sí deben ser identificadas como terroristas algunas organizaciones delictivas y evitar que se sigan fortaleciendo.

Explicó que, en la práctica, las fuerzas militares deben ejecutar profundas operaciones de inteligencia, para conocer cómo están estructuradas estas bandas, sus ubicaciones, funcionamiento, capacidad de armamento e integrantes.

“Entonces la segunda fase es prácticamente las operaciones de neutralización y de destrucción, y nosotros tenemos la Brigada de Fuerzas Especiales, tenemos el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), por ese lado más la logística que viene, el Gobierno y las Fuerzas Armadas tienen la capacidad de neutralizar a esa gente que está generando terror en nuestro medio”, refirió.

Este 3 de mayo de 2023 Lasso firmó el decreto para reprimir el terrorismo. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Guzmán, poligrafista y experto en seguridad, insistió en que el Ejecutivo debe darle el respaldo a las fuerzas del orden para que actúen en contra de los terroristas, con los que dijo “no se puede pactar”.

“Ante los actos de terrorismo, aquellas fuerzas generadoras de estas amenazas deben ser neutralizadas y destruidas, eso es adonde hemos llegado.

Las Fuerzas Armadas, en el momento en que sale a cumplir sus operaciones, tienen que cumplirlas, caso contrario, estaríamos hablando de que nuestro Estado como tal no tiene capacidad para instruir estas fuerzas terroristas y eso sí es gravísimo”, alertó Guzmán.

Lamentó que, a pesar de las medidas anunciadas, no se evidencia un plan de seguridad ciudadana ni de inteligencia estratégica por parte del Gobierno central para controlar los índices delictivos a nivel nacional.