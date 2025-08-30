Noboa interrumpe gira internacional: ¿Qué lo obliga a regresar a Ecuador?

La visita a Vietnam fue aplazada por mutuo acuerdo entre ambos gobiernos, debido a compromisos de Noboa

El presidente Daniel Noboa canceló la visita que tenía prevista a Vietnam y se encuentra de regreso a Ecuador.

El presidente Daniel Noboa canceló la visita que tenía prevista a Vietnam y se encuentra de regreso a Ecuador, tras culminar su agenda diplomática en Japón, según confirmaron el 29 de agosto fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la Cancillería, la visita a Vietnam fue aplazada por mutuo acuerdo entre ambos gobiernos, debido a compromisos de agenda del mandatario ecuatoriano. No se detallaron los motivos específicos que llevaron a modificar el itinerario de la gira asiática.

Hasta el momento, no se había difundido una agenda oficial para la estancia de Noboa en Vietnam, más allá de que estaría acompañado únicamente por la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, sin la presencia del resto de ministros que integraron la comitiva en Japón.

El presidente Daniel Noboa recientemente tuvo una gira presidencial fuera del país. ARCHIVO: PRESIDENCIA

Durante su visita a Tokio, Noboa mantuvo reuniones con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, y con los príncipes herederos Fumihito y Kiko de Akishino. Con Ishiba, se estableció una hoja de ruta para fortalecer la cooperación bilateral en áreas como integración económica, tecnología, seguridad y comercio.

En ese marco, se firmó un acuerdo de cooperación entre ProEcuador y la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO), enfocado en la promoción de proyectos estratégicos, el intercambio de buenas prácticas comerciales y la mejora del clima de negocios.

Noboa también lideró el foro 'Promoción de Comercio e Inversiones del Ecuador en Japón', donde presentó las oportunidades de inversión que ofrece el país en términos de seguridad jurídica y sostenibilidad. Además, sostuvo un encuentro con la principal patronal japonesa, con miras a avanzar hacia un posible acuerdo de libre comercio entre ambas naciones.

El mandatario cerró su agenda en Japón con un encuentro con la comunidad ecuatoriana residente, incluidos becarios, a quienes reconoció por su esfuerzo y contribución tanto a Ecuador como al país asiático.

